Германия начинает передачу систем Patriot: когда и сколько получит Украина

Бундесвер отправляет пусковые установки в ближайшие дни и готовит передачу других компонентов.

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Германия передает Украине две системы Patriot и договаривается с США об ускоренной замене / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

О главном:

Германия передаст Украине две системы Patriot

Поставка Patriot начинается в ближайшие дни

Германия сначала даст пусковые установки

Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса большой дальности Patriot. Это стало возможным благодаря соглашению с США, по которому Берлин первым получит новейшие системы взамен, сообщает Reuters.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил: "Германия может сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot".

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По информации издания, в ближайшие дни Бундесвер передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot, а через два-три месяца - другие элементы системы. В обмен на это Берлин получит от США новые комплексы Patriot, финансирование на которые предоставляется в ускоренном порядке.

Reuters отмечает, что такие поставки становятся особенно актуальными на фоне усиления Россией ударов по Украине.

"Потребности Украины в противовоздушной обороне стали еще более актуальными после того, как этим летом Россия усилила свои воздушные атаки, а системы Patriot доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет", - отмечают журналисты.

Чтосообщают в Минобороны Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Германия передаст Украине еще две системы Patriot.

По его словам, в ближайшие дни Бундесвер доставит дополнительные пусковые установки Patriot, что станет первым этапом поставки. Следующим шагом, в течение двух-трех месяцев, Украина получит другие компоненты системы.

"Это результат совместных усилий США, Германии и других стран НАТО. Мы благодарны всем партнерам, которые присоединились к этому проекту", - подчеркнул Шмыгаль.

Patriot / Инфографика: Главред

Оценка потребностей

Президент Украины сообщал, что сейчас существуют договоренности о передаче трех систем ПВО Patriot из необходимых десяти. Однако для эффективной защиты воздушного пространства нужны не только сами системы, но и соответствующий запас ракет, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и стабильное финансирование оборонного сектора.

Стоит также отметить, что лидер США Дональд Трамп согласился на передачу этих систем Украине через механизм продажи, что требует от Украины обеспечить финансирование для приобретения всего пакета из десяти комплексов. Идеальным вариантом было бы получение к каждой системе также комплекта ракет, что существенно повысит боеспособность украинской ПВО.

Поставка систем Patriot в Украину - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия готова передать Украине два ЗРК Patriot, однако это возможно лишь после оперативной замены систем для собственных нужд Бундесвера. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что США пока не указали, когда именно смогут предоставить Patriot на замену тем, которые Берлин планирует передать Киеву.

Однако во время заседания в формате "Рамштайн" Писториус подтвердил, что Германия дополнительно передаст Украине системы ПВО Patriot вместе с необходимыми боеприпасами.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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