Сколько систем Patriot может получить Украина: Зеленский ответил

Первая из обещанных Трампом систем Patriot уже прибыла в Украину с ракетами.

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Первая из обещанных Трампом систем Patriot прибыла в Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Кратко:

Трамп ранее согласился продавать системы Patriot Украине

Первая из обещанных Трампом систем Patriot прибыла в Украину

Украина сейчас имеет договоренности о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых. Впрочем, необходимы также ракеты, дроны, РЭБы и стабильное финансирование армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает РБК-Украина.

"С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", - отметил Зеленский. видео дня

Президент напомнил, что лидер США Дональд Трамп согласился передавать системы Украине. Это будет происходить путем продажи, а значит сейчас Украина должна найти деньги на все 10 систем. Было бы хорошо иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами.

"Сколько уже имеем. Три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия - одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", - заявил он.

По словам Зеленского, Украине нужно закрыть дефицит 40 млрд в год. Однако украинское производство дронов на сегодня требует еще 25 млрд в год.

"Ракеты, дроны, РЭБы, это направление - 25 миллиардов. Это уже 65, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема, но я уже начал", - добавил президент.

Кроме того, как сообщает The Telegraph, первая из обещанных президентом США Трампом систем Patriot с комплектом ракет прибыла в Украину.

"К концу той недели благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и другие ракеты-перехватчики", - пишет газета.

Пентагон и Белый дом использовали этот шаг, чтобы попытаться убедить европейские страны рискнуть, отправив свои имеющиеся запасы в Киев, ожидая, пока Америка их пополнит.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия готова передать Украине два ЗРК Patriot, однако это возможно лишь после оперативной замены систем для собственных нужд Бундесвера. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что США пока не указали, когда именно смогут предоставить Patriot на замену тем, которые Берлин планирует передать Киеву.

Однако во время заседания в формате "Рамштайн" Писториус подтвердил, что Германия дополнительно передаст Украине системы ПВО Patriot вместе с необходимыми боеприпасами.

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