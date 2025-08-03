В одной из стран ЕС украинским беженцам не будут предоставлять бесплатное жилье

Украинским беженцам, проживающим в Ирландии, правительство страны подготовило неприятный сюрприз.

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Ирландия отменит государственную поддержку жилья для беженцев из Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В какой стране ЕС украинским беженцам не будут предоставлять бесплатное жилье

Что побудило к принятию такого решения

Правительство Ирландии планирует постепенно прекратить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Об этом сообщил государственный министр по вопросам миграции Колм Брофи, пишет The Times.

Он заявил, что страна уже начала разрывать контракты на временное размещение украинцев, которые бежали от войны. Брофи заверил, что такая тенденция продолжится в течение следующих месяцев.

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"В долгосрочной перспективе нам следует перейти к полному прекращению государственного обеспечения жильем для украинцев, поскольку община все глубже интегрируется в ирландское общество", - сказал министр.

Он добавил, что Ирландия должна действовать, так же как и другие страны Европы, готовясь к завершению действия временной защиты.

Известно, что на пике гуманитарной поддержки Ирландия предоставила жилье более 60 000 украинцам. Сейчас эта цифра сократилась до примерно 22 500 человек.

Общие расходы на жилье для украинских беженцев с февраля 2022 года составили 3,4 миллиарда евро. В 2024 году расходы составили 1,2 миллиарда, а в 2025 году - около 736 миллионов евро.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

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Напомним, в Польше постепенно будут прекращать деятельность приютов для беженцев из Украины. Известно, что уже с 1 ноября 2025 года закроют так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для всех, кроме пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Также украинские беженцы в Нидерландах почувствуют определенные изменения 1 октября текущего года. В частности, за проживание в государственных приютах придется платить больше.

Кроме этого, как писал Главред, часть украинских беженцев в Германии может остаться без финансовой помощи. Речь идет о военнообязанных украинских мужчинах, которые получают выплаты на сумму около 1,3 млрд евро в год.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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