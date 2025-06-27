В Европе введут обязательные работы для беженцев: за отказ будут наказывать

Вы узнаете:
- Что будут делать беженцы
- Для чего вводят такие правила
Федеральная земля Бургенланд в Австрии с июля введет новое правило об обязательной общественно полезной работе для беженцев.
По информации издания BILD, получатели убежища должны будут, например, ухаживать за парками, помогать в домах престарелых или заниматься уборкой.
Отмечается, что за час работы предусмотрена оплата в размере 1,6 евро, а отказ от участия дважды без уважительной причины влечет за собой серьезные последствия.
В этом случае, как пояснила министр социальной политики Бургенланда Даниэла Винклер, человеку грозит потеря базовой помощи - простое место для сна вместо квартиры, никакой медицинской страховки, только минимальное питание и базовое лечение.
"Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу", - рассказала Министр.
Как писал Главред со ссылкой на The Economist, беженцы из Украины могут остаться в Европе навсегда. Два года назад 74% планировали вернуться в Украину, а по состоянию на сегодня их 43%.
В то же время в Польше предупредили, что после выборов для украинских беженцев будут изменения. Польская система социальной помощи постоянно претерпевает изменения и послевыборный период не станет исключением.
А вот президент США Дональд Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев. Однако критики этого предложения, в частности бывшие чиновники, считают эту инициативу негуманной и противоречащей давним идеалам США.
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