В Европе введут обязательные работы для беженцев: за отказ будут наказывать

Беженцы должны "отдавать что-то обществу", говорят власти.

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В Европе введут обязательные работы для беженцев / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Что будут делать беженцы

Для чего вводят такие правила

Федеральная земля Бургенланд в Австрии с июля введет новое правило об обязательной общественно полезной работе для беженцев.

По информации издания BILD, получатели убежища должны будут, например, ухаживать за парками, помогать в домах престарелых или заниматься уборкой.

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Отмечается, что за час работы предусмотрена оплата в размере 1,6 евро, а отказ от участия дважды без уважительной причины влечет за собой серьезные последствия.

В этом случае, как пояснила министр социальной политики Бургенланда Даниэла Винклер, человеку грозит потеря базовой помощи - простое место для сна вместо квартиры, никакой медицинской страховки, только минимальное питание и базовое лечение.

"Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу", - рассказала Министр.

Как писал Главред со ссылкой на The Economist, беженцы из Украины могут остаться в Европе навсегда. Два года назад 74% планировали вернуться в Украину, а по состоянию на сегодня их 43%.

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В то же время в Польше предупредили, что после выборов для украинских беженцев будут изменения. Польская система социальной помощи постоянно претерпевает изменения и послевыборный период не станет исключением.

А вот президент США Дональд Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев. Однако критики этого предложения, в частности бывшие чиновники, считают эту инициативу негуманной и противоречащей давним идеалам США.

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