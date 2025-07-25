Путин готовится к новой войне, но не против НАТО – The Telegraph

Боевые действия между Россией и НАТО возможны только в случае, если Альянс напрямую вступит в войну в Украине.

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Путин может напасть, скорее, на одну из стран постсоветского пространства, такую, как Молдова - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, GoogleMaps

Главное:

Россия готовится к новой войне, но против одной из стран постсоветского пространства

Россия может атаковать инфраструктуру НАТО

Боевые действия между РФ и НАТО вряд ли возможны

Следующей целью страны-оккупанта России вряд ли станет НАТО. Москва атакует Альянс только в том случае, если Запад напрямую вступит в войну в Украине. Впрочем, решение Владимира Путина напасть на другие страны постсоветского пространства, такие как Молдова, зависит от дальнейших действий Североатлантического альянса. Об этом заявила аналитик по вопросам российской военной стратегии Ребекка Кофлер.

Кремль планирует воевать, но не с НАТО

В своем материале для The Telegraph она предположила, что Россия действительно готовится к войне, но не против НАТО. Скорее, Кремль намерен напасть на одно из постсоветских государств.

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Гибридные атаки РФ на НАТО

По словам Коффлер, НАТО нужна новая стратегия, чтобы сдержать Россию от "ассиметричной войны", в которой обходятся сильные стороны противника, а удар наносится по слабому месту.

Россияне способны устроить гибридные атаки на НАТО. В рамках своих агрессивных действий РФ может нанести превентивные атаки на системы C4ISR, которые отвечают за командование, управление, связь, компьютеры, разведку, наблюдение и рекогносцировки, а также космические системы, чтобы ослабить Альянс.

Что должно предпринять НАТО

Как полагает Коффлер, НАТО нужно обеспечить защиту космической инфраструктуры, критической инфраструктуры от кибератак и подводных коммуникационных кабелей.

Кроме того, нужно пресечь проникновение российских агентов в разведывательные круги Европы.

Коффлер призвала НАТО наращивать и боевой потенциал. Россия производит боеприпасы гораздо быстрее, чем Запад, поэтому Европе нужно ускорить производство систем ПВО, танков, БПЛА, боеприпасов, а также провести набор и обучение кадров. Особенно в условиях, когда РФ ведет мобилизацию, а Госдума рассматривает закон о введении круглогодичного призыва в армию с 2026 года.

У НАТО есть время

Эксперт пришла к выводу, что несмотря на серьезность угрозы со стороны России, у НАТО еще есть время, чтобы укрепить свои позиции. Однако бездействие сейчас будет трагедией, учитывая, какой ценой Украине обходится защита от российской военной агрессии.

Угроза войны России против НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич заявил, что Европе нужно готовиться к войне с Китаем и Россией. Согласно его прогнозу, 2027-й может стать годом кризиса, и у Запада всего 1,5 года, чтобы подготовиться к вызовам.

Россия установила оборудования для радиоэлектронной борьбы в 20 километрах от границ Эстонии. Таллин бьет тревогу, поскольку такие действия создают угрозу для GPS, и ждет объяснений от российских военных.

НАТО не готово к следующей войне, считает бывший главком ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный. По его мнению, перевооружение, на которое делает ставку блок – не панацея. Альянсу нужна новая военная доктрина.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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