'Кричал на весь лес': мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там было

Случайная прогулка по лесу на Сумщине обернулась сенсационным открытием, ведь местный житель неожиданно наткнулся на уникальный 1500-летний клад.

https://glavred.info/culture/krichal-na-ves-les-muzhchina-v-ukraine-nashel-1500-letniy-klad-chto-tam-bylo-10724684.html Ссылка скопирована

Где в Украине находят клады - мужчина в Украине нашел 1500-летний клад / Колаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

Какие сокровища находили на Сумщине

Как действовать при нахождении клада

В Сумской области местный житель случайно наткнулся в лесу на уникальный клад возрастом около полутора тысяч лет, который мог принести ему большие деньги, но вместо этого пополнил фонды музея. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, где в Украине нашли клад.

видео дня

Клад на Сумщине - что удалось найти в лесу

Находку уже изучили специалисты, и она поразила даже опытных археологов. По словам директора Сумского областного краеведческого музея Владислава Терентьева, речь идет о драгоценностях высокого статуса.

"Здесь и шейные гривны, фибулы роскошные, большие, разные", - рассказал он.

Смотрите видео о сокровищах Украины:

Как удалось найти клад

Сокровище нашел обычный местный житель в лесу. Увиденное настолько его поразило, что он не сдержал эмоций.

"Кричал на весь лес. Площадка была такая полтора на полтора метра. И все было так разложено, как бы аккуратно было", - сообщил мужчина.

Какова цена сокровищ на черном рынке

В видео говорится о том, что на черном рынке за подобный клад можно было бы выручить не одну тысячу долларов. Впрочем, мужчина принял принципиальное решение передать находку государству.

Сейчас все драгоценности хранятся в музее и проходят научную обработку.

Как музеи оформляют передачу сокровищ

Специалисты отмечают, что каждая такая находка имеет четкую процедуру документирования.

"В обязательном музейной практике составляется акт о передаче ценностей. В карточках тоже вписывается, кто передал. То есть вся легенда его прописывается", - рассказала заместитель директора по научной работе Музея гетманства Людмила Бевз.

По ее словам, имя человека, который передал клад, сохраняется в музейной документации и отмечается во время экспонирования.

Что делать, если вы нашли клад: объяснение юриста

Юристы отмечают, что в случае подобной находки важно действовать исключительно в правовом поле.

"Как только вы нашли любой клад, любую находку, вам нужно немедленно сообщить в органы полиции или в органы местного самоуправления", - отметила юрист Виктория Решетило.

Специалист добавляет, что все документы о передаче нужно хранить, ведь это дает возможность законно претендовать на компенсацию.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред