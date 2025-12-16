'Кричал на весь лес': мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там было

О чем идет речь в материале:
- Какие сокровища находили на Сумщине
- Как действовать при нахождении клада
В Сумской области местный житель случайно наткнулся в лесу на уникальный клад возрастом около полутора тысяч лет, который мог принести ему большие деньги, но вместо этого пополнил фонды музея. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.
Клад на Сумщине - что удалось найти в лесу
Находку уже изучили специалисты, и она поразила даже опытных археологов. По словам директора Сумского областного краеведческого музея Владислава Терентьева, речь идет о драгоценностях высокого статуса.
"Здесь и шейные гривны, фибулы роскошные, большие, разные", - рассказал он.
Как удалось найти клад
Сокровище нашел обычный местный житель в лесу. Увиденное настолько его поразило, что он не сдержал эмоций.
"Кричал на весь лес. Площадка была такая полтора на полтора метра. И все было так разложено, как бы аккуратно было", - сообщил мужчина.
Какова цена сокровищ на черном рынке
В видео говорится о том, что на черном рынке за подобный клад можно было бы выручить не одну тысячу долларов. Впрочем, мужчина принял принципиальное решение передать находку государству.
Сейчас все драгоценности хранятся в музее и проходят научную обработку.
Как музеи оформляют передачу сокровищ
Специалисты отмечают, что каждая такая находка имеет четкую процедуру документирования.
"В обязательном музейной практике составляется акт о передаче ценностей. В карточках тоже вписывается, кто передал. То есть вся легенда его прописывается", - рассказала заместитель директора по научной работе Музея гетманства Людмила Бевз.
По ее словам, имя человека, который передал клад, сохраняется в музейной документации и отмечается во время экспонирования.
Что делать, если вы нашли клад: объяснение юриста
Юристы отмечают, что в случае подобной находки важно действовать исключительно в правовом поле.
"Как только вы нашли любой клад, любую находку, вам нужно немедленно сообщить в органы полиции или в органы местного самоуправления", - отметила юрист Виктория Решетило.
Специалист добавляет, что все документы о передаче нужно хранить, ведь это дает возможность законно претендовать на компенсацию.
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
