Евро рекордно подорожал, доллар резко обвалился: новый курс валют на 17 декабря

На среду, 17 декабря, Национальный банк Украины опустил курс доллара США. В то же время евро и польский злотый незначительно выросли. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара США установлен на уровне 42,18 грн/доллар. Американская валюта подешевела на шесть копеек по сравнению с показателем 16 декабря.
Евро в то же время подорожал на одну копейку. Официальный курс на 17 декабря составляет 49,67 грн/евро.
Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине. Отметим, что предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, 15 декабря, и составлял 49,65 грн/евро.
На межбанковском валютном рынке доллар США торговался на уровне 42,23-42,27 грн, а евро по 49,75-49,79 грн за евро.
Курс злотого на 17 декабря
Курс польского злотого на 17 декабря также вырос и установлен на уровне 11,77 грн/злотый. Валюта подорожала примерно на одну копейку.
Прыгнет ли евро выше 50 гривен - прогноз экономиста
С начала декабря официальный курс доллара колеблется в пределах 42,05-42,34 грн и, по прогнозу экспертов, такая стабильность продлится до конца года. Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что государство не будет сдерживать девальвацию, а в бюджете на 2026 год заложен средний курс 45,70 грн/доллар.
По его словам, до 21 декабря на рынке возможны незначительные колебания доллара, после чего его стоимость до конца года может вырасти до 42,50 грн.
Похожая ситуация ожидается и с евро. Во время рождественско-новогодних праздников в ЕС резких изменений не предвидится, поэтому курс европейской валюты будет колебаться в пределах 49,20-49,70 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, на 16 декабря НБУ ослабил гривню относительно основных валют. Курс доллара вырос до 42,24 грн (+5 коп.), евро - до 49,65 грн.
Также евро на этой неделе может снова существенно вырасти - ключевым фактором станет заседание ЕЦБ. Валюта уже находится возле двухмесячного максимума на фоне снижения ставки ФРС США и сигналов о возможном ужесточении политики ЕЦБ. В Украине до конца года курс ожидается в пределах 48,2-49,5 грн за евро.
Как сообщал Главред, в Украине ожидается повышенный спрос на валюту, что может немного повысить курсы. Банкир Тарас Лесовой прогнозирует доллар на уровне 42,1-42,6 грн на межбанке, а евро - 48-49,75 грн.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
