Джамала сделала заявление о артистах, для которых могут изменить правила Нацотбора — детали

Музыкальная продюсерка Национального отбора высказалась про назревшее изменение правил.

Джамала про правила Национального отбора / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Джамала сделала заявление про правила Нацотбора

Какие правила могут изменить

Известная певица и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала высказалась о правилах, которые запрещают некоторым украинским артистам принимать участие в конкурсе. В комментарии программе "Ранок у великому місті" она рассказала, что может поддержать изменение этих ограничений.

Джамала считает, что для некоторых украинских певцов можно сделать исключение. Даже если они были на гастролях в РФ после 2014 года, они могли переосмыслить свои взгляды, внести значительный вклад в развитие украинской музыки и помогать ВСУ.

Джамала Евровидение / фото: instagram.com, Джамала

"Я говорила, что, возможно, его (правило) надо усовершенствовать. Есть ли люди сейчас, которые были там на гастролях, но сейчас очень помогают и делают все возможное и для украинской музыки, и для военных — да. Это не мне решать, потому что это действительно Суспільне и целая команда решает, насколько все это надо поменять", — высказалась продюсерка.

Певица подчеркнула, что у этих артистов есть большая украинская аудитория, которая "голосует" за них прослушиваниями и покупкой билетов на концерты.

Джамала - Нацотбор / фото: instagram.com, Джамала

"Смотрите, мы же все равно их любим. Здесь. Люди ходят на концерты. Аншлаги во Дворце спорта. То есть они голосуют за них своими билетами, они голосуют за них своими прослушиваниями. Так что это какая-то немножко, наверное, игра", — заявила Джамала.

Джамала / инфографика: Главред

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

