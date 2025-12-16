Укр
Читать на украинском
Лидер по пестицидам: какую ягоду нужно мыть особенно тщательно

Анна Ярославская
16 декабря 2025, 12:35
Эксперты рассказали, как есть виноград без риска для здоровья.
Виноград
Нужно ли мыть виноград из магазина? Безусловно, да! / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему важно тщательно мыть виноград
  • Как правильно мыть виноград

Виноград — один из самых популярных фруктов на полках магазинов, и один из тех, в котором обнаружено наибольшее количество остатков пестицидов среди других фруктов и ​​овощей. Но это не значит, что от винограда следует полностью отказаться. Достаточно лишь очень тщательно его мыть. Как это делать правильно - разобрался Главред.

Если вы не знаете, почему виноград называют "ягодой молодости", читайте материал: Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин.

Как правильно мыть виноград

Виноград сладкий, сочный и легко усваивается организмом. Эти ягоды нравятся даже самым привередливым едокам. Поэтому умение эффективно мыть виноград имеет жизненно важное значение, передает Martha Stewart.

Мытье винограда помогает уменьшить остатки пестицидов и снизит риск заражения микробами, независимо от способа выращивания ягоды.

Правило №1. Виноград нужно мыть непосредственно перед употреблением: в холодильнике в немытом виде он дольше сохранит свежесть, так как избыток влаги после мытья ускорит его порчу.

Правило №2. Как ополаскивание, так и замачивание винограда в обычной водопроводной воде помогают удалить грязь и уменьшить остатки пестицидов.

Ополаскивание — быстрый и простой способ, но простого промывания под краном недостаточно. Промывайте виноград под прохладной проточной водой не менее 20 секунд. Если есть время, замачивание с последующим ополаскиванием обеспечит дополнительную чистоту ягод.

Можно ли мыть виноград с содой?

Замачивание винограда более эффективно, если добавить пищевую соду или уксус. Исследования свидетельствуют, что эти растворы более эффективно расщепляют остатки.

Если вы решили замочить виноград, погрузите его в воду на 10–15 минут (или не более чем на 10 минут, если используете уксус или пищевую соду), затем тщательно промойте.

Как нельзя мыть виноград

Следует избегать использования мыла, моющих средств, отбеливателей или специальных средств для мытья овощей и фруктов.

Как писал Главред, виноград, как и другие фрукты, можно замораживать. От воздействия холода ягоды ничего не теряют. Они остаются красивыми, вкусными и полезными. Читайте - Как правильно заморозить виноград.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

