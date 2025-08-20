Укр
Виноград не родит: эксперт поделился причинами и простыми способами решения

Руслан Иваненко
20 августа 2025, 00:27
4
Эксперт рассказывает, чем подкармливать виноград с августа, чтобы укрепить корневую систему и обеспечить качественный урожай.
Виноград
Автор советует защищать виноград от болезней и вредителей, проветривать кусты и удалять лишние листья, чтобы ягоды получали достаточно солнца: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно формировать и обрезать куст винограда
  • Какие подкормки и защита от вредителей нужны для урожая
  • Почему баланс влажности и укрытие важны для молодых растений

Виноград - это вкусная и полезная культура, которая радует богатым урожаем, но ради этого за ним нужно правильно ухаживать.

Главред решил рассказать о главных ошибках, которые мешают виноградарям получить богатый урожай.

Опытный садовод Андрей поделился на своем YouTube-канале "Садоводство" профессиональными советами для начинающих и опытных садоводов.

Он рассказывает об ошибках, из-за которых грозди не созревают, и как их исправить уже в этом сезоне.

Формирование куста

По словам эксперта, самая распространенная ошибка - неправильное формирование куста в первый год. Молодой виноград не способен обеспечить питанием много рукавов, поэтому на первый год достаточно оставить один-два, а через 2-3 года - до пяти, в зависимости от сорта и силы корневой системы.

Зимняя обрезка и подкормка

Андрей также отмечает важность правильной зимней обрезки: не стоит срезать лозу под основание, необходимо оставлять часть для поддержки куста. Регулярная подкормка винограда калием и магнием начиная с августа помогает укрепить корневую систему перед зимой.

Защита от болезней и вредителей

Отдельное внимание - защите растения от болезней и вредителей. Использование препаратов против оидиума, мильдью и клещей, а также правильное проветривание кустов обеспечивает солнечное освещение ягод и предотвращает заболевания.

Полив и укрытие

Полив должен быть сбалансированным: чрезмерная влага загнивает корни и плоды, тогда как оптимальный режим влажности во время созревания ягод обеспечивает качественный урожай. Для молодых и морозостойких сортов важно укрытие на зиму, чтобы защитить лозу от весенних морозов.

Вывод

Соблюдение этих простых правил поможет избежать потерь урожая и получить богатый виноград даже на небольшом участке.

Подробнее об уходе за виноградом смотрите в видео.

Об источнике: YouTube канал "Садоводство"

Автор видео делится советами по уходу за виноградом и другими культурами, основанными на личном опыте. Съемки проводятся в Украине, в частности в городе Харьков. Для демонстрации используются преимущественно морозостойкие сорта винограда, проверенные в реальных условиях выращивания.

виноград интересные новости сад
