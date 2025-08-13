Простое действие в августе: садовод поделилась, как сделать свеклу сладкой и сочной

Вы узнаете:
- Почему подкормку свеклы делают именно в августе
- Как приготовить раствор морской соли для грядки
- Какой эффект дает натрий для вкуса и размера свеклы
В августе опытные садоводы знают, что время - деньги, а точнее, - сладкий и сочный урожай.
Главред решил рассказать, как в августе подкормить свеклу, чтобы получить сладкие и сочные корнеплоды.
Этот способ, который часто называют "дедовским", позволит вам вырастить корнеплоды, которые будут не только крупными, но и невероятно сладкими, без жестких прожилок.
Опытная садовод и огородница, автор видеоблога "Огородница из Одессы", объясняет: вносить такую подкормку нужно именно в августе.
В июне и июле этот метод не даст должного эффекта, ведь лучше всего натрий влияет на свеклу тогда, когда световой день укорачивается, а вечерние и ночные температуры снижаются. Это стимулирует накопление сахаров в корнеплодах.
Как подкормить свеклу морской солью
- Возьмите 1 столовую ложку морской соли.
- Растворите ее в 10 литрах воды.
- Полейте свеклу под корень, а затем дополнительно промойте грядку чистой водой, чтобы раствор равномерно проник в почву.
По словам огородницы, натрий в составе морской соли помогает эффективно транспортировать сахара из листьев к корнеплодам. Это делает свеклу сладкой, большой, сочной и без жестких прожилок.
Как отмечает автор, важно проводить подкормку профилактически, не дожидаясь, пока листья покраснеют - это признак дефицита натрия. Использование этого "дедовского" метода позволяет значительно повысить урожай и улучшить вкусовые качества свеклы без дорогих удобрений.
Подробнее об августовской подкормке смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".
Об источнике: "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
