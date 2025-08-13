Что сделать со смородиной после сбора ягод: пошаговая инструкция

Опытный садовод рассказал, как в два раза увеличить урожай смородины.

Обрезка и уход за смородиной в конце сезона - залог хорошего урожая в новом году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как ухаживать за смородиной в августе для хорошего урожая на следующий год

Как правильно обрезать побеги смородины

Какие удобрения использовать в конце сезона

Август - это месяц, когда каждый опытный огородник закладывает урожай на следующий год. Это правило касается и смородины. Если ничего не делать, а просто внести удобрение, то ягод будет в два раза меньше.

Автор Youtube-канала Игорь критикует рассказал, как ухаживать за смородиной после сбора урожая.

Как ухаживать за смородиной после плодоношения

После сбора смородины важно правильно ухаживать за растениями. В частности, нужно провести обрезку, внести удобрение и защитить растения от вредителей.

Когда и как правильно обрезать смородину? По словам Игоря, обрезка — это борьба за свет. Нужно, чтобы куст закладывал плодовые почки по всему периметру и в центре кроны. Если побеги растут внутрь кроны, нужно удалять все длиннее 10 см. Короткие можно оставить — они дадут урожай и не будут сильно затенять. Если крона редкая, можно не удалять, а лишь укорачивать.

Побег, который валится в центр кроны, также стоит обрезать. Иначе в следующем году он под тяжестью урожая упадёт внутрь. Поэтому важно смотреть на основание: если побег растёт наружу —его можно оставить, если в центр — то убрать.

В целом, крона должна быть не была слишком густой - это обеспечит свет для формирования плодовых почек.

Что нужно сделать, чтобы смородина была крупной

Игорь поделился лайфхаком для тех садоводов, которые хотят получить более крупные ягоды.

После того как плод завязался, побег нужно укоротить, оставив 3–4 листа. Всё остальное необходимо обрезать — тогда больше питательных веществ пойдёт в ягоду, и она будет крупнее.

Игорь советует убирать старую мульчу и добавлять новую, оставляя свободное пространство около 15 см от начала куста, чтобы предотвратить зимовку вредителей.

Садовод советует мульчировать смородину щепой. По его словам, при таком методе бурьянов под кустами практически не будет.

Полезный факт. Белёсый налёт на мульче — это сенная палочка, поселившаяся сама по себе и бесплатно защищающая куст от болезней.

Удобрение кустов смородины

Сразу после сбора урожая кусты нужно обработать бором и цинком — это помогает переключить растение на формирование цветочных почек.

Далее можно использовать любое комплексное осеннее удобрение с низким содержанием азота. Норма — 40 г на квадратный метр, для куста примерно 60 г.

Удобрение нужно разбросать по приствольному кругу, покрывая примерно две трети. На оставшуюся треть необходимо внести суперфосфат или двойной суперфосфат — выбирайте тот, где больше недостающих микроэлементов.

После внесения удобрений растению необходим полив, особенно если почва сухая. Это поможет лучше усвоить питательные вещества.

После внесения удобрения его слегка заделывают в почву и возвращают мульчу на место.

Совет. Вьюнок рядом со смородиной может приносить пользу: он первым "сообщит" о появлении мучнистой росы, потому что крайне неустойчив к этому заболеванию. Если на вьюнке появилась роса — пора обрабатывать основные культуры.

Уход за смородиной от вредителей

Для защиты от вредителей и заболеваний можно использовать фунгициды и инсектициды.

Пятнистость в конце сезона — это норма. Клещи встречаются часто. А августе можно обработать смородину системным фунгицидом или препаратом, содержащим медь, немного увеличив дозу (на ~20%).

С вредителями нужно бороться по ситуации. Клещей удобнее уничтожать после листопада, так как хорошо срабатывают искореняющие обработки, например 30Д. Достаточно одного применения — осенью или весной.

Фунгицидные искореняющие обработки бордоской смесью в конце лета будут малоэффективны — лучше дождаться листопада и провести сильную обработку. Это убьёт большинство болезней и грибков, чтобы весной они не вернулись.

Осенью во время листопада мы также обработаем куст карбамидом — для подкормки почек и ускоренного разложения листьев, чтобы они быстрее вернули питательные вещества в почву.

Смотрите видео - Как ухаживать за смородиной после сбора урожая:

Главред писал, что летняя обрезка яблонь - необходимая процедура не только для формирования кроны дерева, но и для стимуляции плодоношения в следующем году. Опытный садовод рассказал, как правильно обрезать яблоню, чтобы она не росла вверх и обеспечила богатый урожай.

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

