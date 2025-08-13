Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что сделать со смородиной после сбора ягод: пошаговая инструкция

Анна Ярославская
13 августа 2025, 11:30
21
Опытный садовод рассказал, как в два раза увеличить урожай смородины.
Смородина
Обрезка и уход за смородиной в конце сезона - залог хорошего урожая в новом году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как ухаживать за смородиной в августе для хорошего урожая на следующий год
  • Как правильно обрезать побеги смородины
  • Какие удобрения использовать в конце сезона

Август - это месяц, когда каждый опытный огородник закладывает урожай на следующий год. Это правило касается и смородины. Если ничего не делать, а просто внести удобрение, то ягод будет в два раза меньше.

Автор Youtube-канала Игорь критикует рассказал, как ухаживать за смородиной после сбора урожая.

видео дня

Если вам интересны другие полезны советы от этого садовода, читайте материал: Бесплатное золото для огорода: что можно сделать с обрезанными ветками дерева.

К слову, если вы не знаете, как перевести на украинский язык слово "смородина", читайте материал: Почему у смородины есть два названия: Авраменко дал неожиданный ответ.

Как ухаживать за смородиной после плодоношения

После сбора смородины важно правильно ухаживать за растениями. В частности, нужно провести обрезку, внести удобрение и защитить растения от вредителей.

Когда и как правильно обрезать смородину? По словам Игоря, обрезка — это борьба за свет. Нужно, чтобы куст закладывал плодовые почки по всему периметру и в центре кроны. Если побеги растут внутрь кроны, нужно удалять все длиннее 10 см. Короткие можно оставить — они дадут урожай и не будут сильно затенять. Если крона редкая, можно не удалять, а лишь укорачивать.

Побег, который валится в центр кроны, также стоит обрезать. Иначе в следующем году он под тяжестью урожая упадёт внутрь. Поэтому важно смотреть на основание: если побег растёт наружу —его можно оставить, если в центр — то убрать.

В целом, крона должна быть не была слишком густой - это обеспечит свет для формирования плодовых почек.

Что нужно сделать, чтобы смородина была крупной

Игорь поделился лайфхаком для тех садоводов, которые хотят получить более крупные ягоды.

После того как плод завязался, побег нужно укоротить, оставив 3–4 листа. Всё остальное необходимо обрезать — тогда больше питательных веществ пойдёт в ягоду, и она будет крупнее.

Игорь советует убирать старую мульчу и добавлять новую, оставляя свободное пространство около 15 см от начала куста, чтобы предотвратить зимовку вредителей.

Садовод советует мульчировать смородину щепой. По его словам, при таком методе бурьянов под кустами практически не будет.

Полезный факт. Белёсый налёт на мульче — это сенная палочка, поселившаяся сама по себе и бесплатно защищающая куст от болезней.

Удобрение кустов смородины

Сразу после сбора урожая кусты нужно обработать бором и цинком — это помогает переключить растение на формирование цветочных почек.

Далее можно использовать любое комплексное осеннее удобрение с низким содержанием азота. Норма — 40 г на квадратный метр, для куста примерно 60 г.

Удобрение нужно разбросать по приствольному кругу, покрывая примерно две трети. На оставшуюся треть необходимо внести суперфосфат или двойной суперфосфат — выбирайте тот, где больше недостающих микроэлементов.

После внесения удобрений растению необходим полив, особенно если почва сухая. Это поможет лучше усвоить питательные вещества.

После внесения удобрения его слегка заделывают в почву и возвращают мульчу на место.

Совет. Вьюнок рядом со смородиной может приносить пользу: он первым "сообщит" о появлении мучнистой росы, потому что крайне неустойчив к этому заболеванию. Если на вьюнке появилась роса — пора обрабатывать основные культуры.

Уход за смородиной от вредителей

Для защиты от вредителей и заболеваний можно использовать фунгициды и инсектициды.

Пятнистость в конце сезона — это норма. Клещи встречаются часто. А августе можно обработать смородину системным фунгицидом или препаратом, содержащим медь, немного увеличив дозу (на ~20%).

С вредителями нужно бороться по ситуации. Клещей удобнее уничтожать после листопада, так как хорошо срабатывают искореняющие обработки, например 30Д. Достаточно одного применения — осенью или весной.

Фунгицидные искореняющие обработки бордоской смесью в конце лета будут малоэффективны — лучше дождаться листопада и провести сильную обработку. Это убьёт большинство болезней и грибков, чтобы весной они не вернулись.

Осенью во время листопада мы также обработаем куст карбамидом — для подкормки почек и ускоренного разложения листьев, чтобы они быстрее вернули питательные вещества в почву.

Смотрите видео - Как ухаживать за смородиной после сбора урожая:

Главред писал, что летняя обрезка яблонь - необходимая процедура не только для формирования кроны дерева, но и для стимуляции плодоношения в следующем году. Опытный садовод рассказал, как правильно обрезать яблоню, чтобы она не росла вверх и обеспечила богатый урожай.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"

"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.

Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.

"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.

На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.

Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022  года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сад смородина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

12:05Война
"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

11:38Фронт
Трамп может "продать" интересы Киева ради прекращения огня - Reuters

Трамп может "продать" интересы Киева ради прекращения огня - Reuters

11:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Гороскоп Таро на сегодня 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Гороскоп Таро на сегодня 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Последние новости

12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

12:05

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

12:01

Тянет домой: где София Ротару отпраздновала день рождения

11:49

"Круассанчик": звездная прыгунья впервые показала лицо двухмесячной дочери

11:38

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
11:30

Что сделать со смородиной после сбора ягод: пошаговая инструкцияВидео

11:28

"Психологические проблемы": что происходит с Потапом на самом деле

11:25

Трамп может "продать" интересы Киева ради прекращения огня - Reuters

11:04

Такого курса еще не было: аналитик предупредил о серьезном скачке доллара

Реклама
10:35

Китайский гороскоп на завтра 14 августа: Змеям - споры, Лошадям - ложь

10:32

Гороскоп на завтра 14 августа: Весам - растраты, Девам - стресс

10:32

Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

10:28

Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

09:53

Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

09:35

"Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора

09:28

В России пожаловались на атаку дронов: куда был направлен удар БпЛА

09:15

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

09:10

Ходячие противоречия: три знака зодиака с самими сложными характерами

09:01

Не уступка: Рубио назвал цель встречи Трампа с Путиным на Аляске

09:00

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран

Реклама
08:27

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

08:16

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ситуация на фронте и переговоры на Аляске: что ждет Украину?мнение

07:56

Откроет путь РФ на Харьков и Днепр: в ISW сказали, чем грозит Украине потеря ДонбассаФото

07:10

Чем отличаются два мужчины со скрипкой: только люди с "орлиным зрением" найдут отличия

06:59

Встреча Трампа с Путиным пройдет на военной базе на Аляске: в CNN раскрыли детали

06:10

Как успешные атаки вглубь РФ выводят Путинамнение

06:00

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с парнем на кассе за 27 секунд

04:32

"Россия проигрывает": экономист озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти

04:00

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 8

03:30

Обмен территориями: что Путин может отдать Украине и что потребует взамен

02:32

Рекордное полное затмение: когда и где наблюдать "Кровавую Луну"Видео

02:22

"Три грации": жена Евгения Кошевого показала, как сейчас выглядят дочери шоумена

02:16

Ситуация на фронте: в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении

02:10

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

01:30

Джонни Депп вернется к "Пиратам Карибского моря", но при одном условии

01:10

Кремль нашел слабое место Трампа: в FT объяснили, как это может сыграть на руку Путину

01:04

Впечатляющее "до и после": Каминская показала, как выглядела 20 лет назад

00:17

Секрет казацкой прически: за что запорожцы получали право носить оселедец

Реклама
12 августа, вторник
23:52

В России в возрасте 49 лет скончалась популярная актриса и певица

23:29

"На улице меня не останавливали": Антон Wellboy высказался о мобилизации

23:25

Жена Забарного в частном самолете и сумкой за 300 тысяч анонсировала "новую жизнь"

23:13

Где два кота: только самые внимательные найдут их за 12 секунд

23:06

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рожденияВидео

23:06

Возможно ли новое наступление из Беларуси: разведка Украины оценила риски

22:55

"Это был мегауспех": глава СБУ раскрыл детали уникальной спецоперации на Курщине

22:43

"Советник Путина" назвал главные "хотелки" Кремля на встрече с Трампом

22:08

Можно ли стирать подушки в стиральной машине: эксперты раскрыли секреты ухода

22:02

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять