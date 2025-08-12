Укр
Двести грамм и они спелые: огородница поделилась дедовским методом без химии

Руслан Иваненко
12 августа 2025, 19:00
Огородница советует повторить обработку через неделю, чтобы поддержать активный процесс созревания и улучшить внешний вид овощей.
Помидоры
Заботьтесь об овощах осенью, опрыскивая томаты, перец и баклажаны, чтобы сохранить урожай до холодов / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить раствор для опрыскивания
  • Почему спирт помогает ускорить созревание
  • Какие культуры можно обрабатывать этим способом

С наступлением осени огородники часто сталкиваются с проблемой, когда плоды не успевают вызреть, особенно в открытом грунте или теплице.

Главред решил рассказать, как простым и проверенным способом ускорить созревание томатов без использования химии.

Автор популярного YouTube-канала "Огородница из Одессы" поделилась методом, который использовали еще в древности. По ее словам, этот способ не только ускоряет созревание помидоров, но и улучшает их вкус, сочность и внешний вид.

В чем секрет метода

В основе - фотогормональное действие этилена и способность растений усваивать спирт через поверхность листьев. Чем легче спирт, тем быстрее он включается в процесс обмена веществ. Это ускоряет созревание плодов и делает их более насыщенными на вкус.

Как приготовить раствор для опрыскивания:

  • 1 стакан водки на ведро (10 л) воды;
  • раствор залить в пульверизатор и щедро опрыскать листья томатов;
  • обработку проводить в безветренную погоду, утром или вечером, чтобы спирт не испарился слишком быстро.

Через неделю процедуру можно повторить. Кроме томатов, этим раствором можно опрыскивать перец и баклажаны для сохранения вкуса и быстрого созревания плодов.

Эксперт отмечает, что этот метод работает как летом в открытом грунте, так и осенью, когда на ветвях остались зеленые плоды, которые нужно успеть собрать до заморозков.

Подробнее о естественном ускорении созревания помидоров - в видео на канале "Огородница из Одессы".

Об источнике: Огородница из Одессы

Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

