Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель

Сергей Кущ
8 августа 2025, 22:39
Придерживаясь этих простых правил, вы сможете наслаждаться вкусной и полезной картошкой до самой весны.
С чем нельзя хранить картофель
С чем нельзя хранить картофель / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как не нужно хранить картошку
  • Какие овощи противопоказано хранить рядом с ней

Картофель — один из самых популярных овощей в Украине, особенно в осенне-зимний период. Однако многие совершают распространённую ошибку, не зная, с чем нельзя хранить картофель, и теряют запасы задолго до весны.

Главред разбирался, как сохранить клубни свежими, вкусными и целыми.

Почему нельзя хранить картофель в холодильнике

Несмотря на советы некоторых овощеводов, хранить картошку в холодильнике — не лучшее решение. При пониженной температуре крахмал в клубнях превращается в сахар, что делает картофель мягким, безвкусным и менее пригодным для готовки. Специалисты подчёркивают: идеальные условия — это тёмное, прохладное и сухое место с температурой от +2°C до +7°C.

Подходящие места для хранения картошки:

  • кладовка;
  • подвал;
  • чулан;
  • утеплённый балкон (если температура не опускается ниже нормы).

С какими овощами нельзя хранить картофель

На срок хранения влияет и соседство. Картошка плохо переносит компанию некоторых овощей и фруктов, которые выделяют этилен — природный газ, ускоряющий процессы гниения и прорастания.

Нельзя хранить картофель рядом с:

  • луком;
  • яблоками;
  • бананами;
  • помидорами.

Особенно вредно сочетание картофеля и лука: оба продукта впитывают влагу, ускоряя порчу друг друга. Вместо этого рядом с картошкой лучше разместить свеклу — она поглощает излишнюю влагу и помогает дольше сохранять клубни в хорошем состоянии.

Как продлить срок хранения картофеля

Чтобы картофель не начал портиться уже осенью, следуйте простым рекомендациям:

  1. Используйте бумажные или тканевые мешки, а не пластиковые пакеты.
  2. Обеспечьте естественную вентиляцию — не держите овощи в герметичных ёмкостях.
  3. Не мойте картофель до момента приготовления.
  4. Старайтесь избегать попадания света — клубни зеленеют, становятся горькими и потенциально токсичными.

Смотрите видео о том, как правильно хранить картофель:

