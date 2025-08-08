Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете наслаждаться вкусной и полезной картошкой до самой весны.

С чем нельзя хранить картофель / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как не нужно хранить картошку

Какие овощи противопоказано хранить рядом с ней

Картофель — один из самых популярных овощей в Украине, особенно в осенне-зимний период. Однако многие совершают распространённую ошибку, не зная, с чем нельзя хранить картофель, и теряют запасы задолго до весны.

Главред разбирался, как сохранить клубни свежими, вкусными и целыми.

Почему нельзя хранить картофель в холодильнике

Несмотря на советы некоторых овощеводов, хранить картошку в холодильнике — не лучшее решение. При пониженной температуре крахмал в клубнях превращается в сахар, что делает картофель мягким, безвкусным и менее пригодным для готовки. Специалисты подчёркивают: идеальные условия — это тёмное, прохладное и сухое место с температурой от +2°C до +7°C.

Подходящие места для хранения картошки:

кладовка;

подвал;

чулан;

утеплённый балкон (если температура не опускается ниже нормы).

С какими овощами нельзя хранить картофель

На срок хранения влияет и соседство. Картошка плохо переносит компанию некоторых овощей и фруктов, которые выделяют этилен — природный газ, ускоряющий процессы гниения и прорастания.

Нельзя хранить картофель рядом с:

луком;

яблоками;

бананами;

помидорами.

Особенно вредно сочетание картофеля и лука: оба продукта впитывают влагу, ускоряя порчу друг друга. Вместо этого рядом с картошкой лучше разместить свеклу — она поглощает излишнюю влагу и помогает дольше сохранять клубни в хорошем состоянии.

Как продлить срок хранения картофеля

Чтобы картофель не начал портиться уже осенью, следуйте простым рекомендациям:

Используйте бумажные или тканевые мешки, а не пластиковые пакеты. Обеспечьте естественную вентиляцию — не держите овощи в герметичных ёмкостях. Не мойте картофель до момента приготовления. Старайтесь избегать попадания света — клубни зеленеют, становятся горькими и потенциально токсичными.

Смотрите видео о том, как правильно хранить картофель:

