Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель

Вы узнаете:
- Как не нужно хранить картошку
- Какие овощи противопоказано хранить рядом с ней
Картофель — один из самых популярных овощей в Украине, особенно в осенне-зимний период. Однако многие совершают распространённую ошибку, не зная, с чем нельзя хранить картофель, и теряют запасы задолго до весны.
Главред разбирался, как сохранить клубни свежими, вкусными и целыми.
Почему нельзя хранить картофель в холодильнике
Несмотря на советы некоторых овощеводов, хранить картошку в холодильнике — не лучшее решение. При пониженной температуре крахмал в клубнях превращается в сахар, что делает картофель мягким, безвкусным и менее пригодным для готовки. Специалисты подчёркивают: идеальные условия — это тёмное, прохладное и сухое место с температурой от +2°C до +7°C.
Подходящие места для хранения картошки:
- кладовка;
- подвал;
- чулан;
- утеплённый балкон (если температура не опускается ниже нормы).
С какими овощами нельзя хранить картофель
На срок хранения влияет и соседство. Картошка плохо переносит компанию некоторых овощей и фруктов, которые выделяют этилен — природный газ, ускоряющий процессы гниения и прорастания.
Нельзя хранить картофель рядом с:
- луком;
- яблоками;
- бананами;
- помидорами.
Особенно вредно сочетание картофеля и лука: оба продукта впитывают влагу, ускоряя порчу друг друга. Вместо этого рядом с картошкой лучше разместить свеклу — она поглощает излишнюю влагу и помогает дольше сохранять клубни в хорошем состоянии.
Как продлить срок хранения картофеля
Чтобы картофель не начал портиться уже осенью, следуйте простым рекомендациям:
- Используйте бумажные или тканевые мешки, а не пластиковые пакеты.
- Обеспечьте естественную вентиляцию — не держите овощи в герметичных ёмкостях.
- Не мойте картофель до момента приготовления.
- Старайтесь избегать попадания света — клубни зеленеют, становятся горькими и потенциально токсичными.
Смотрите видео о том, как правильно хранить картофель:
Вам может быть интересно:
- Большая проблема в августе: почему огурцы растут крючком и чем их подкормить
- Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай
- Секретное средство из аптечки: как защитить виноград от болезней за копейки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред