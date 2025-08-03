Урожай картофеля упал на 25-30%: аграрий рассказал, взлетят ли до небес цены осенью

Весенние заморозки и жаркое, нестабильное лето негативно повлияли на посевы, особенно в Киевской и южных областях.

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Сколько будет стоить картофель осенью / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Гриника:

Цены на молодой картофель снизились до 22-38 грн/кг в розницу

В сентябре-октябре оптовые цены ожидаются на уровне 12-18 грн/кг, розничные - 20-26 грн/кг

Возможно уменьшение урожая на 25-30% по сравнению с прошлым годом

В мае по всей Украине наблюдалось достаточное количество осадков, что положительно повлияло на формирование урожая картофеля. Благодаря этому ожидается в целом стабильный уровень производства, который позволит избежать резкого скачка цен на внутреннем рынке. Об этом и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник сообщил РБК-Украина.

В то же время погодные условия лета создали определенные риски. Весенние заморозки, а также жаркие и нестабильные погодные условия в июле и августе негативно повлияли на состояние посевов картофеля. Гриник отметил, что особенно сложная ситуация сложилась в Киевской и южных областях.

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"Производители, в частности те, которые специализируются на семенном картофеле, прогнозируют уменьшение урожая на 25-30% по сравнению с предыдущим годом. Это может быть обусловлено летней засухой и высокими температурами или наоборот - избытком влаги и низкими ночными температурами", - отметил он.

Несмотря на проблемы с урожаем, резкого роста цен на картофель не ожидается. Сейчас цены на молодой урожай на оптовых рынках снизились до 15-22 грн/кг, а в розницу - до 22-38 грн/кг в зависимости от региона. Средняя цена - 33,55 грн/кг, и она продолжает снижаться.

Гриник предостерег, что осенний прогноз цен остается сдержанным.

"В сентябре-октябре оптовые цены, скорее всего, составят 12-18 грн/кг, а в розничной торговле - ожидается 20-26 грн/кг. С пиковыми значениями до 30 грн/кг только в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем)", - добавил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какими будут цены на продукты осенью

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что осенью цены на овощи и фрукты в Украине могут остаться стабильными или даже снизиться благодаря благоприятным погодным условиям. По его словам, хотя прогноз на осень и зиму пока предварительный, уже сейчас можно утверждать, что нынешняя погода значительно лучше подходит для выращивания овощных культур, чем в прошлом году.

"От погоды в августе зависит общий объем урожая. Если будет аномальная жара и засуха, то мы потеряем те наработки, которые имеем сейчас, а если будет такая же погода, как сейчас, то, наоборот, урожай будет лучше", - пояснил Пендзин.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, цены на голубику в Украине стремительно снижаются из-за пика сбора урожая в конце июля. Несмотря на стабильный спрос, фермеры вынуждены уменьшать стоимость из-за большого предложения и появления ягод более низкого качества.

Также в Украине уже пятую неделю подряд дешевеет морковь из-за избытка предложения и низкого спроса. Ее продают по 9-16 грн/кг - это на 10% дешевле, чем неделю назад.

Кроме этого, с 2016 года цены на продукты в Украине выросли на 79% в евро - это больше, чем в ЕС (46%). Некоторые товары, например масло, свинина и молочные продукты, уже дороже, чем у соседей.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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