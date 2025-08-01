Дороже на 25%: в Украине цены на популярный продукт превысили европейские

Есть ряд причин, почему в украинских супермаркетах иногда большие цены, чем, например, в польских.

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В Украине значительно заметнее поднялись цены на продукты, чем в европейских странах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Продукты в Украине существеннее подорожали за последние 9 лет, чем в странах Европы

Сливочное масло, свинина и молочные продукты в Украине дороже, чем в Польше

С 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли на 79% в евро, в то время как в европейских странах этот показатель составляет 46%. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

В связи с этим ряд товаров в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах. Например, сливочное масло в украинских супермаркетах на 20-25% дороже, чем в польских.

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Подобная ситуация и со свининой и молочными продуктами, которые дороже в Украине из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке.

При этом мясо птицы, яйца, хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводная рыба остаются дешевле в Украине благодаря меньшим затратам на сырье, труд, логистику, а также эффективности крупных производителей.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Насколько отличается стоимость продуктовых корзин в Украине и Польше

Согласно исследованию Главреда, продуктовая корзина из 12 базовых товаров в польском супермаркете будет стоить 1097,47 гривны, в то время как в украинском 951,52 гривны.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что в Украине появилась тенденция к падению цен на ряд продуктов, среди которых немало овощей. Однако чеснок наоборот удивил украинцев резким скачком цены.

Напомним, в Украине уже пятую неделю подряд снижаются цены на морковь. Причиной такой ситуации является избыток предложения данной продукции на рынке, тогда как спрос достаточно невысокий.

Накануне сообщалось, что цены на голубику в Украине стремительно снижаются. Падение стоимости ягоды связано с пиком сбора урожая, который приходится на последнюю декаду июля.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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