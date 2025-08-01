Дороже на 25%: в Украине цены на популярный продукт превысили европейские

Главное:
- Продукты в Украине существеннее подорожали за последние 9 лет, чем в странах Европы
- Сливочное масло, свинина и молочные продукты в Украине дороже, чем в Польше
С 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли на 79% в евро, в то время как в европейских странах этот показатель составляет 46%. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.
В связи с этим ряд товаров в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах. Например, сливочное масло в украинских супермаркетах на 20-25% дороже, чем в польских.
Подобная ситуация и со свининой и молочными продуктами, которые дороже в Украине из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке.
При этом мясо птицы, яйца, хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводная рыба остаются дешевле в Украине благодаря меньшим затратам на сырье, труд, логистику, а также эффективности крупных производителей.
Насколько отличается стоимость продуктовых корзин в Украине и Польше
Согласно исследованию Главреда, продуктовая корзина из 12 базовых товаров в польском супермаркете будет стоить 1097,47 гривны, в то время как в украинском 951,52 гривны.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что в Украине появилась тенденция к падению цен на ряд продуктов, среди которых немало овощей. Однако чеснок наоборот удивил украинцев резким скачком цены.
Напомним, в Украине уже пятую неделю подряд снижаются цены на морковь. Причиной такой ситуации является избыток предложения данной продукции на рынке, тогда как спрос достаточно невысокий.
Накануне сообщалось, что цены на голубику в Украине стремительно снижаются. Падение стоимости ягоды связано с пиком сбора урожая, который приходится на последнюю декаду июля.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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