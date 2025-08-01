Растрата миллиарда на продуктах для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны

Кратко:
- Стоимость продукции для ВСУ была искусственно завышена на 41%
- Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы
В Минобороны раскрыли растрату более 1 млрд гривен, которые были выделены на покупку продуктов питания для ВСУ в марте-декабре 2022 года. Об этом сообщила СБУ в пятницу, 1 августа.
Отмечается, что к незаконной деятельности причастен бывший руководитель одного из департаментов Минобороны.
"Находясь на должности весной 2022 года, он заключил договор с частной компанией на закупку оптовых партий пищевых продуктов и их поставку для ВСУ. При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию её поставки выросла на 221%", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что экс-чиновник не провёл должную проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты средств.
Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по статье о растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением, совершённые в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных лиц.
Работа СБУ - детали:
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