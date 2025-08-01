Растрата миллиарда на продуктах для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по статье о растрате имущества.

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СБУ задержала экс-чиновника Минобороны / коллаж: Главред, фото: СБУ

Кратко:

Стоимость продукции для ВСУ была искусственно завышена на 41%

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы

В Минобороны раскрыли растрату более 1 млрд гривен, которые были выделены на покупку продуктов питания для ВСУ в марте-декабре 2022 года. Об этом сообщила СБУ в пятницу, 1 августа.

Отмечается, что к незаконной деятельности причастен бывший руководитель одного из департаментов Минобороны.

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"Находясь на должности весной 2022 года, он заключил договор с частной компанией на закупку оптовых партий пищевых продуктов и их поставку для ВСУ. При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию её поставки выросла на 221%", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-чиновник не провёл должную проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты средств.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по статье о растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением, совершённые в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Работа СБУ - детали:

Ранее в Донецкой области украинский комбат "облагал данью" боевые выплаты своих подчиненных. СБУ и ГБР ликвидировали схему незаконного начисления повышенных выплат в одной из бригад ВСУ и задержали комбата.

В Днепропетровской области задержан гендиректор оборонного завода и его первый заместитель, которые поставили ВСУ партию бракованных миномётных мин.

Как сообщал Главред, киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве законспирированного агента ФСБ. Им оказался 47-летний гражданин страны-агрессора России, который параллельно с выполнением задач спецслужб РФ работал звукорежиссером на известной в Украине радиостанции.

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