Яйца по 17 гривен за штуку для ВСУ: НАБУ провело обыски у Резникова - СМИ

У экс-министра обороны изъяли "левый" телефон и документы.

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НАБУ пришли с обысками к экс-министру обороны Резникову / Коллаж: Главред, фото pexels, УНИАН

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НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Резникова

У бывшего главы Минобороны изъяли телефон и документы

Резникова, вероятно, не предупреждали об обыске заранее

В четверг, 3 июля, у бывшего главы Минобороны Алексея Резникова Национальное антикоррупционное бюро провело обыски. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, у экс-министра провели обыск и "нашли левый телефон и еще что-то".

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Также об обысках у Резникова сообщили источники ZN.UA. Журналисты издания отмечают, что предположительно, обыски прошли в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, хотя в апреле в НАБУ заявляли, что экс-министр обороны на тот момент не был подозреваемым в производстве.

Также, по данным СМИ, кроме телефона, детективы изъяли и документы.

По данным издания, Резникова, вероятно, заранее об обыске не предупреждали.

Между тем РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что обыск у Алексея Резникова проходил ранее, не сейчас.

"Никаких документов не находили и не изымали. И "левых телефонов" тоже", - уточнил источник издания.

Дело Резникова - что известно

Как писал Главред, 4 сентября 2023 года Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. На следующий день парламент принял решение и поддержал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с должности.

Перед отставкой прошел ряд скандалов, которые разгорелись из-за закупок для Вооруженных сил Украины. Тогда Резников признал, что в контракте по закупке продуктов есть несколько ошибок.

В апреле 2025 года НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ.

О подозрении сообщили:

бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины;

владелице связанных компаний-поставщиков;

двум руководителям компаний-поставщиков;

физическому лицу.

Резникова в списках подозреваемых не было.

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О видомомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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