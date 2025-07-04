Яйца по 17 гривен за штуку для ВСУ: НАБУ провело обыски у Резникова - СМИ

Главное:
- НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Резникова
- У бывшего главы Минобороны изъяли телефон и документы
- Резникова, вероятно, не предупреждали об обыске заранее
В четверг, 3 июля, у бывшего главы Минобороны Алексея Резникова Национальное антикоррупционное бюро провело обыски. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным источников, у экс-министра провели обыск и "нашли левый телефон и еще что-то".
Также об обысках у Резникова сообщили источники ZN.UA. Журналисты издания отмечают, что предположительно, обыски прошли в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, хотя в апреле в НАБУ заявляли, что экс-министр обороны на тот момент не был подозреваемым в производстве.
Также, по данным СМИ, кроме телефона, детективы изъяли и документы.
По данным издания, Резникова, вероятно, заранее об обыске не предупреждали.
Между тем РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что обыск у Алексея Резникова проходил ранее, не сейчас.
"Никаких документов не находили и не изымали. И "левых телефонов" тоже", - уточнил источник издания.
Дело Резникова - что известно
Как писал Главред, 4 сентября 2023 года Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. На следующий день парламент принял решение и поддержал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с должности.
Перед отставкой прошел ряд скандалов, которые разгорелись из-за закупок для Вооруженных сил Украины. Тогда Резников признал, что в контракте по закупке продуктов есть несколько ошибок.
В апреле 2025 года НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ.
О подозрении сообщили:
- бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины;
- владелице связанных компаний-поставщиков;
- двум руководителям компаний-поставщиков;
- физическому лицу.
Резникова в списках подозреваемых не было.
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О видомомстве: Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
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