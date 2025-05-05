За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбата

Командир батальона одного из подразделений требовал с подчиненных "откаты" за начисление фиктивных надбавок и угрожал отправкой на "ноль".

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В Донецкой области задержали комбата, который вымогал деньги с подчиненных / Коллаж: Главред, фото: СБУ, ГБР

Что известно:

В Донецкой области задержали комбата, который требовал деньги с подчиненных

За месяц комбат собрал с подчиненных почти миллион гривен

Комбату грозит 10 лет лишения свободы

В Донецкой области украинский комбат "облагал данью" боевые выплаты своих подчиненных. СБУ и ГБР ликвидировали схему незаконного начисления повышенных выплат в одной из бригад ВСУ и задержали комбата. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Оказалось, что командир батальона военного соединения требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой. Его подчиненные получали сумму надбавки в размере 100 тысяч гривен якобы за пребывание на "нуле" в течение всего месяца.

"Впрочем, по материалам дела, военные этого подразделения не находились на "переднем крае" так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тыс. грн. В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль",- говорится в сообщении.

Только за март этого года комбат получил 920 тысяч гривен откатов. Такую же сумму он планировал получить и за апрель, но его поймали с поличным.

Смотрите видео о задержании комбата:

Комбату уже объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в сочетании с вымогательством. Сейчас он находится под стражей с возможностью выйти под залог в размере 49 миллионов гривен. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал Главред, правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации. По данным расследования, за 16 тысяч долларов командир взвода обещал "помочь" получить отсрочку от призыва четырем военнообязанным мужчинам.

Ранее на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

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