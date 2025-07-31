В Украине дешевеет одна из самых дорогих ягод: цены упали на 33% за неделю

Появилось много ягод среднего и низкого качества, которые нужно быстро реализовать.

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В Украине дешевеет голубика / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Украине дешевеет голубика

Сейчас ягоду продают по 100-180 грн/кг

За неделю цены упали на 33%

Цены на голубику в Украине стремительно снижаются. Падение стоимости ягоды связано с пиком сбора урожая, который приходится на последнюю декаду июля. Об этом сообщили аналитик EastFruit.

В конце июля в Украине продолжается пик сбора урожая голубики, что традиционно приходится на последнюю декаду месяца. Как отметили аналитики, именно сейчас наблюдается существенное увеличение предложения этой ягоды из местных хозяйств, что и вызывает дальнейшее снижение отпускных цен.

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В то же время спрос на голубику остается стабильно высоким. Однако объемы собранного урожая в текущем сезоне заметно уменьшились из-за неблагоприятных погодных условий. По этим же причинам на рынке появилось немало партий ягод среднего и низкого качества, которые должны быть реализованы как можно быстрее.

Чтобы сохранить темпы продаж, фермеры вынуждены снижать цены. По состоянию на 31 июля голубику в Украине предлагают по 100-180 грн/кг ($2,39-4,31/кг) в зависимости от качества и объемов партии. Это на 33% дешевле по сравнению с концом предыдущей недели.

Однако, несмотря на тенденцию к удешевлению, голубика все еще остается в среднем на 23% дороже, чем в тот же период прошлого года. Производители прогнозируют, что цены в этом сезоне в целом будут выше, чем в прошлом году, учитывая существенное падение урожайности, вызванное аномальными погодными условиями во время созревания ягод.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на овощи и фрукты осенью

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что хотя прогнозы на осень и зиму еще очень предварительные, уже сейчас можно сказать, что погодные условия для выращивания овощей в этом году значительно лучше, чем в прошлом году. Если август не принесет аномальной жары или засухи, урожай моркови, свеклы, капусты и других культур может быть даже выше ожиданий.

"От погоды в августе зависит общий объем урожая. Если будет аномальная жара и засуха, то мы потеряем те наработки, которые имеем сейчас, а если будет такая же погода, как сейчас, то, наоборот, урожай будет лучше", - пояснил он.

По словам Пендзина, сейчас оснований для опасений относительно голода или резкого роста цен на продукты нет. Даже появление саранчи не стало значительной угрозой, поскольку она поразила преимущественно оккупированные территории и отдельные районы Запорожской области и реальный объем ущерба крайне мал.

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, в августе в Украине ожидается дальнейшее снижение цен на овощи и фрукты. Эксперт Инна Сало прогнозирует, что больше всего могут подешеветь лук, картофель и свекла. В то же время некоторые овощи, например колючие огурцы, наоборот, дорожают.

Также за последнюю неделю в Украине существенно изменились цены на овощи и фрукты. Цены на свеклу выросли с 8-12 до 10-20 грн/кг, морковь подорожала до 15-20 грн/кг. В то же время капуста подешевела с 17-25 до 17-22 грн/кг, баклажаны - с 40-50 до 30-40 грн/кг.

Кроме этого, в Украине растут предпосылки для повышения закупочных цен на молоко, особенно от сельхозпредприятий, из-за сокращения поголовья коров в хозяйствах населения и неблагоприятных погодных условий, заявил эксперт Иван Свиноус. По прогнозу, в августе цены на молоко, кефир и сливочное масло вырастут.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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