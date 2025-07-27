Цены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцам

В этом году урожай в Украине будет неплохим, несмотря на капризы погоды и нашествие саранчи, и существенного подорожания продуктов не будет, заверил экономист.

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Цены на хлеб осенью-зимой будут в пределах прогнозируемых, неприятных неожиданностей не будет – Пендзин / Коллаж: Главред

Уборочная в Украине в разгаре. Но от аграриев уже сейчас периодически звучат тревожные заявления о том, что урожай пшеницы в определенных регионах меньше, чем ожидалось, что где-то не смогут даже покрыть расходы на семена и арендованную технику на время посевной, и тому подобное. А тут еще и неожиданный "сюрприз" в виде саранчи постиг Украину.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал Главреду, каким, по предварительным прогнозам, будет урожай 2025 года в Украине, что будет с ценами на подсолнечное масло, хлеб, мясо и яйца, а также грозит ли украинцам голод.

Давайте начнем с основного – с хлеба. Как, по вашим предварительным прогнозам, могут измениться цены на хлеб в Украине осенью-зимой?

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По предварительным оценкам, в этом году урожай будет лучше, чем в прошлом году, примерно на 5-7%. Поэтому ничего катастрофического не предвидится. 2024 год по урожаю был намного хуже 2025-го. На данный момент ситуация с урожаем не критическая. По прогнозам Украинской зерновой ассоциации, урожай зерна будет на 10% лучше, чем прошлогодний. Поэтому ситуация с зерном будет лучше.

Кроме того, производители хлеба являются очень социально ответственными. Хлебозаводы производят огромный ассортимент продукции, а не только хлеб, в частности, премиум-выпечку, торты, пирожные и тому подобное. Если говорить о формировании цены на хлеб, то, как правило, ее рост за месяц в среднем не превышает 1,5-2%. В очень плохом по урожаю 2024 году цены на хлеб выросли всего на 22%, в то же время пирожные и торты подорожали намного больше.

Так что цены на хлеб в Украине осенью-зимой будут более-менее прогнозируемыми, в пределах ожиданий. И никаких неожиданностей по хлебу у нас не будет.

По прогнозу экономиста, хлеб в Украине если и подорожает, то точно несущественно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Получается, что в этом году такого роста цены на хлеб, как в прошлом году, то есть на 22%, точно не будет? Если цены и вырастут, то до 22%?

Да, именно так.

Что, по вашей оценке, будет с ценами на подсолнечное масло? Подсолнечник пострадал от погодных условий в этом году или наоборот?

Когда речь идет о подсолнечнике, следует учитывать, что семена подсолнечника мы не потребляем сами по себе – мы потребляем их в уже переработанном виде. А цены на масло у нас завязаны не только на урожай, но и на другие факторы.

Сейчас мы пожинаем последствия 2024 года, который был чрезвычайно плохим. И бешеные цены на яйца и масло, подорожание моркови в 2,5 раза и яблок вдвое, существенное подорожание овощей борщевого набора – все это является результатом 2024 года. 2025-й будет однозначно лучше. А поскольку урожай будет лучше, будут совершенно другие цифры по потребительской корзине украинцев. Никакой трагедии осенью-зимой не будет, еще раз подчеркиваю.

Относительно конкретных цен на подсолнечное масло говорить рано. Пока разгар сезона, и пока все дешевеет. Но даю гарантию, что цены на масло будут ниже, чем в 2024 году. Так что все будет хорошо.

От урожая и цен на зерновые зависят и цены на корм для птицы, свиней, коров, поэтому можем ли мы сделать предварительный прогноз, как могут измениться цены на свинину и мясо птицы, а также молочку и яйца?

Чем богаче мы становимся, тем больше мы употребляем мясо и молочку, чем беднее – тем больше едим хлеба и картофеля. Поэтому, когда мы оцениваем перспективы ценообразования на те или иные позиции нашей потребительской корзины, следует понимать, что на это серьезно влияет не только предложение, но и спрос. Ведь цена – это соотношение спроса и предложения.

И цена на мясо в Украине не такая уж и высокая. В частности, цена на сало за год выросла всего на 7%, а картофель подорожал вдвое. Все это объясняется тем, что люди из-за нехватки средств выражают меньший спрос на мясо. Так будет и в дальнейшем, тенденция сохранится. Ведь чем беднее население, тем меньше мяса оно покупает. А если спроса на мясо не будет, то нет смысла и поднимать цену на него, потому что его никто вообще не будет покупать.

Итак, я думаю, что цена на мясо, прежде всего, будет привязываться к платежеспособности и спросу населения. А уже дальше будет рассматриваться фактор стоимости кормов и рентабельности.

Цена на мясо в Украине, в первую очередь, будет привязываться к платежеспособности и спросу населения, отметил Олег Пендзин / Коллаж: Главред, Фото: pixabay, ua.depositphotos.com

А молочка и яйца? Они у нас все-таки более доступны, чем мясо.

Яйцо подскочило в цене серьезно из-за существенного роста цен на кукурузу. 70% стоимости яйца – это комбикорм. Поэтому следует дождаться и посмотреть, что будет с ценами на зерновую группу, а от этого уже будет зависеть цена на яйцо. Сейчас сложно прогнозировать, но есть основания надеяться, что урожай кукурузы будет хороший, и, как следствие, цена на кормовую базу будет ниже.

Вы упоминали о существенном росте цен на овощи борщевого набора в прошлом году. Какая картина вырисовывается по ценам на овощи этой осенью и зимой? Конечно, это будут очень предварительные прогнозы, потому что урожай тех же моркови или свеклы еще не начали собирать, но если отталкиваться от благоприятности погодных условий для этих культур, чего можно ожидать?

Погодные условия для урожая овощей в этом году точно лучше. И есть надежда, что август в Украине будет не хуже июля. Но это все, что мы можем сейчас говорить. Потому что мы не можем сейчас предсказать погоду в августе. А от погоды в августе зависит общий объем урожая. Если будет аномальная жара и засуха, то мы потеряем те наработки, которые имеем сейчас, а если будет такая же погода, как сейчас, то, наоборот, урожай будет лучше.

Погодные условия для урожая овощей в этом году точно лучше, чем в прошлом, отметил Пендзин / Фото: pixabay.com

Поэтому можем делать вывод, что голод или безумный рост цен на продукты Украине точно не грозят? Потому что порой, когда видишь комментарии аграриев, видишь то, как меняется климат и погодные условия, а потом еще и новости о нашествии саранчи, создается впечатление, что с урожаем будет не слишком оптимистичная картина.

Саранча на сегодня, прежде всего, прошлась по оккупированным территориям. Также она была замечена в одном из районов города Запорожья и в одной территориальной громаде, на подконтрольной Украине территории, в Запорожской области. И общий объем ущерба от саранчи является очень незначительным. Поэтому говорить о том, что саранча существенно изменила ситуацию на продовольственном рынке Украины, категорически нельзя.

А что касается аграриев, то они часто плачут для того, чтобы поднять цену на ту продукцию, которую производят. Ведь главная задача аграриев – продать дороже, потому что они являются бизнесменами. А наша с вами задача – купить дешевле. Поэтому можем сказать аграриям, что не надо так сильно плакать, потому что их слезы никого ни в чем не убеждают.

В любом случае, голод Украине точно не грозит.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин – экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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