Разница колоссальная: как в августе изменятся цены на овощи и фрукты в Украине

Что сказала Сало:
- До конца следующего месяца в Украине подешевеют овощи и фрукты
- В августе снизятся цены на яблоки
- Овощи за месяц могут подешеветь на 15%
В августе в Украине продолжат снижаться цены на ряд продуктов. Речь идет в частности об овощах и фруктах. Такой прогноз Главреду озвучила главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало.
По ее словам, такая тенденция к снижению цен на рынке связана с сезонным увеличением предложения продукции открытого грунта. Также на удешевление влияют стоимость хранения, транспортировки топлива и электроэнергии.
За июль овощи борщевого набора уже подешевели почти на 30-63%, а в августе могут снизиться в цене еще на 15%. Подобная ситуация с салатными овощами, которые дешевеют до -32,3%.
Но отдельные виды овощей все еще растут в цене. Например, колючие огурцы подорожали на 15%.
Что касается фруктов, то в августе ожидается снижение цен на яблоки, которые в июле стоили до 100 гривен за килограмм. Повлияет на их удешевление отечественный урожай.
В то же время импортные фрукты в основном остаются дорогими: подешевели бананы, лимоны и мандарины, а вот апельсины и виноград - наоборот, подорожали.
"По прогнозным оценкам, в течение августа 2025 года ожидается дальнейшее удешевление овощей - до 15% против июльских цен. С расширением предложения овощей открытого грунта наиболее заметно могут снизиться цены на лук репчатый, картофель и свеклу, что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики", - отметила эксперт.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что несмотря на общий рост цен на продукты в Украине, молочная продукция и яйца остаются более доступными для потребителей, чем мясо.
Ранее сообщалось, что по состоянию на конец прошлой рабочей недели свекла стоила 10-20 грн/кг, тогда как за неделю до этого цены на овощ находились на уровне 8-12 грн/кг. В то же время, морковь подорожала с 13-20 гривен за килограмм до 15-20 гривен.
Накануне стало известно, что в 2025 году урожай по сравнению с 2024 будет лучше. На фоне этого, цены на хлеб существенно не изменятся и подорожание на 22% не ожидается.
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О персоне: Инна Сало
Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.
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