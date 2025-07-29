Разница колоссальная: как в августе изменятся цены на овощи и фрукты в Украине

Ценовые показатели на рынке овощей и фруктов в августе продолжат тенденцию июля.

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Что будет с ценами на овощи в августе / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Что сказала Сало:

До конца следующего месяца в Украине подешевеют овощи и фрукты

В августе снизятся цены на яблоки

Овощи за месяц могут подешеветь на 15%

В августе в Украине продолжат снижаться цены на ряд продуктов. Речь идет в частности об овощах и фруктах. Такой прогноз Главреду озвучила главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало.

По ее словам, такая тенденция к снижению цен на рынке связана с сезонным увеличением предложения продукции открытого грунта. Также на удешевление влияют стоимость хранения, транспортировки топлива и электроэнергии.

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За июль овощи борщевого набора уже подешевели почти на 30-63%, а в августе могут снизиться в цене еще на 15%. Подобная ситуация с салатными овощами, которые дешевеют до -32,3%.

Но отдельные виды овощей все еще растут в цене. Например, колючие огурцы подорожали на 15%.

Что касается фруктов, то в августе ожидается снижение цен на яблоки, которые в июле стоили до 100 гривен за килограмм. Повлияет на их удешевление отечественный урожай.

В то же время импортные фрукты в основном остаются дорогими: подешевели бананы, лимоны и мандарины, а вот апельсины и виноград - наоборот, подорожали.

"По прогнозным оценкам, в течение августа 2025 года ожидается дальнейшее удешевление овощей - до 15% против июльских цен. С расширением предложения овощей открытого грунта наиболее заметно могут снизиться цены на лук репчатый, картофель и свеклу, что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики", - отметила эксперт.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что несмотря на общий рост цен на продукты в Украине, молочная продукция и яйца остаются более доступными для потребителей, чем мясо.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец прошлой рабочей недели свекла стоила 10-20 грн/кг, тогда как за неделю до этого цены на овощ находились на уровне 8-12 грн/кг. В то же время, морковь подорожала с 13-20 гривен за килограмм до 15-20 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что в 2025 году урожай по сравнению с 2024 будет лучше. На фоне этого, цены на хлеб существенно не изменятся и подорожание на 22% не ожидается.

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О персоне: Инна Сало Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.

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