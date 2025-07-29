Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

Главное:
- Зеленский утвердил одобренный Верховной Радой законопроект №13276
- Военная подготовка станет обязательной для студентов-медиков и фармацевтов
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил одобренный Верховной Радой законопроект №13276, согласно которому военная подготовка станет обязательной для студентов-медиков и фармацевтов.
Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады, граждане, получающие высшее образование в области медицины и фармации, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.
Устанавливается, что ВУЗы и заведения всех форм собственности и подчинения, которые обучают студентов по соответствующим специальностям на основании лицензии, должны обеспечить прохождение такой подготовки всеми студентами-медиками и фармацевтами.
Законом закреплены следующие положения:
- Министерству здравоохранения предоставляется право согласовывать перечень военно-учётных специальностей, по которым проводится подготовка офицеров запаса из числа граждан Украины, а также определять объёмы подготовки по медицинским и фармацевтическим направлениям.
- Министерству обороны, совместно с Минздравом и Минобразования, поручено организовать необходимое количество военных учебных подразделений в вузах, которые обучают студентов по медицинским и фармацевтическим специальностям. Эти подразделения должны быть укомплектованы соответствующими военными должностями.
Новые подходы к обучению основам безопасности и обороны
Для людей в возрасте 18-25 лет - студентов университетов, колледжей и слушателей ПТУ вводят новую дисциплину "Основы национального сопротивления". Она станет обязательной со второго года обучения и заменит старый курс БОВП (подготовка бойца), который предусматривал принятие военной присяги.
Программа включает 5 модулей:
- тактическая медицина;
- основы цифровой безопасности;
- теоретическая огневая подготовка;
- ориентирование на местности;
- поведение в кризисных ситуациях.
При этом в Украине уже работает полигон для студентов, которые будут проходить курс "Основы национального сопротивления".
БОВП в Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что базовую общевойсковую подготовку (БОВП) введут в украинских вузах уже с 1 сентября 2025 года. Она станет альтернативой срочной службе для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными к службе по результатам ВВК.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке (БВП), в частности для женщин, где прохождение подготовки и постановка на воинский учет будут исключительно добровольными.
Как сообщал Главред, в 2025 году в Украине начнется масштабная программа базовой военной подготовки для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Сначала ее пройдут студенты, а впоследствии программа распространится на всю мужскую часть населения этого возраста.
Читайте также:
- Усиление мобилизации в Украине - что стоит за этим шагом, дипломат раскрыл детали
- Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления
- Часть украинцев получит годовой "иммунитет" от мобилизации - Минобороны
Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред