Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

В Украине военная подготовка станет обязательной для отдельных категорий студентов.

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Владимир Зеленский подписал закон о подготовке студентов / Коллаж: Главред, фото: ОП, Facebook/okPivden

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Зеленский утвердил одобренный Верховной Радой законопроект №13276

Военная подготовка станет обязательной для студентов-медиков и фармацевтов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил одобренный Верховной Радой законопроект №13276, согласно которому военная подготовка станет обязательной для студентов-медиков и фармацевтов.

Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады, граждане, получающие высшее образование в области медицины и фармации, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

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Устанавливается, что ВУЗы и заведения всех форм собственности и подчинения, которые обучают студентов по соответствующим специальностям на основании лицензии, должны обеспечить прохождение такой подготовки всеми студентами-медиками и фармацевтами.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Законом закреплены следующие положения:

Министерству здравоохранения предоставляется право согласовывать перечень военно-учётных специальностей, по которым проводится подготовка офицеров запаса из числа граждан Украины, а также определять объёмы подготовки по медицинским и фармацевтическим направлениям.

Министерству обороны, совместно с Минздравом и Минобразования, поручено организовать необходимое количество военных учебных подразделений в вузах, которые обучают студентов по медицинским и фармацевтическим специальностям. Эти подразделения должны быть укомплектованы соответствующими военными должностями.

Новые подходы к обучению основам безопасности и обороны

Для людей в возрасте 18-25 лет - студентов университетов, колледжей и слушателей ПТУ вводят новую дисциплину "Основы национального сопротивления". Она станет обязательной со второго года обучения и заменит старый курс БОВП (подготовка бойца), который предусматривал принятие военной присяги.

Программа включает 5 модулей:

тактическая медицина;

основы цифровой безопасности;

теоретическая огневая подготовка;

ориентирование на местности;

поведение в кризисных ситуациях.

При этом в Украине уже работает полигон для студентов, которые будут проходить курс "Основы национального сопротивления".

БОВП в Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что базовую общевойсковую подготовку (БОВП) введут в украинских вузах уже с 1 сентября 2025 года. Она станет альтернативой срочной службе для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными к службе по результатам ВВК.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке (БВП), в частности для женщин, где прохождение подготовки и постановка на воинский учет будут исключительно добровольными.

Как сообщал Главред, в 2025 году в Украине начнется масштабная программа базовой военной подготовки для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Сначала ее пройдут студенты, а впоследствии программа распространится на всю мужскую часть населения этого возраста.

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Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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