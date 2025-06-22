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Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления

Юрий Берендий
22 июня 2025, 12:40обновлено 22 июня, 13:24
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Главнокомандующий ВСУ Сырский анонсировал изменения в мобилизации и в работе ТЦК и СП и рассказал о ключевом условии для начала контрнаступления.
Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления
Сырский анонсировал изменения для ТЦК и назвал условие контрнаступления / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что изменится в работе ТЦК и СП и кого будут мобилизовать
  • В чем россияне преобладают на фронте
  • Когда Украина сможет начать контрнаступление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в рамках общения с журналистами пролил свет на новые ключевые стратегии обороны Украины. Сырский рассказал о масштабной переорганизации ВСУ - переход к системе армейских корпусов, что позволит создать эффективные резервы для наступательных операций. Он также подчеркнул, что украинские войска не будут оставаться на "глухой обороне", а будут сочетать активную оборону с контрнаступлениями, разворачивать штурмовые полки и мобильные огневые группы.

Главред собрал основные заявления Сырского.

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Изменение в работе ТЦК и СП и мобилизация

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о грядущих изменениях в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки, отметив, что сейчас там уже идут проверки и работают специальные комиссии.

"Для людей мобилизация не должна быть шоком. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Определена задача президентом Украины - Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения", - сказал Сырский, передает Укринформ.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Он подчеркнул, что работники ТЦК должны добросовестно выполнять свои обязанности и не допускать случаев злоупотреблений, которые, к сожалению, иногда случаются. Лица, причастные к коррупции или нарушениям в процессе мобилизации, должны быть разоблачены и привлечены к ответственности.

Сырский также подчеркнул, что мобилизация остается ключевым источником для доукомплектования украинских подразделений.

"Непопулярная мера, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК", - подчеркнул Сырский.

Переход на корпусную систему

В Вооруженных силах Украины продолжается процесс реорганизации, направленный на повышение боевой эффективности и формирование более мощных резервов для наступательных и контрнаступательных операций.

"Мы в прошлом году начали реорганизацию Вооруженных сил в условиях ведения боевых действий и предусмотрели создание армейских корпусов. Главная цель перехода на новую организационную структуру - повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления", - отметил главком.

Суть изменений заключается в оптимизации структуры управления: уменьшится количество подчиненных элементов на уровне армейских корпусов, при этом сохраняется уровень ОСУВ, а промежуточный уровень ОТГ постепенно будет отменен.

Первые корпусные управления уже прошли боевое слаживание, получили определенные участки фронта и подчиненные подразделения. В дальнейшем процесс охватит все армейские корпуса.

Сырский также отметил, что реформа позволит эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, лучше распределять артиллерию и увеличить количество подразделений, которые работают с беспилотными системами.

"Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также - создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия", - заявил главком ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в рамках перехода на корпусную структуру командиры вновь созданных корпусов сами формируют свои управленческие команды и назначают заместителей, что способствовало омоложению высшего командного состава. Большинство новых руководителей корпусов - это опытные бывшие командиры бригад, проявившие себя в боях. То же касается и их заместителей и начальников штабов.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

По словам Сырского, эта реорганизация призвана обеспечить более эффективное управление подразделениями, лучшее использование боевого опыта, усиление контроля за действиями бригад, а также сокращение потерь и увеличение потерь противника.

Он также отметил, что основные этапы перехода на корпусную структуру завершат до конца 2025 года - это ключевая часть реализации Концепции реорганизации Вооруженных сил в условиях полномасштабной войны с Россией. Сейчас уже создается корпусный комплект войск, а боевые части поэтапно переходят в подчинение новым корпусам.

"Первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. В дальнейшем - следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы", - заявил Сырский.

Главком отметил, что такая модель позволит оперативно принимать решения, эффективнее планировать боевые действия и предоставлять подразделениям больше автономии в действии. Основная цель изменений - повысить эффективность боевого управления и уменьшить нагрузку на командные структуры.

Украина не будет в глухой обороне

Вооруженные силы Украины не будут ограничиваться только пассивной обороной, а будут сочетать ее с наступательными действиями. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, удерживаться исключительно в обороне неэффективно, ведь это ведет к потерям как в живой силе, так и в территориях. Именно поэтому украинская армия применяет тактику активной обороны, в частности, уязвимые участки вражеской обороны атакуются, осуществляются контрудары и локальные наступления. Для реализации этого подхода уже созданы и активно разворачиваются новые штурмовые подразделения.

"Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции (...) и по состоянию на сейчас воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник имеет успех и его нужно останавливать и отбивать наши населенные пункты. В частности, как это было на Сумщине", - подчеркнул главнокомандующий.

Задачи для нового командующего СБС

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с журналистами заявил, что новый командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди должен обеспечить качественное развитие этого направления. Сырский подчеркнул, что "Мадьяр" обладает значительным боевым опытом - от добровольца до командира подразделений различного уровня, вплоть до главы СБС.

"Он очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде. Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением", - сообщил главком.

Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления
Александр Сырский / Telegram-канал О. Сырского

Перед Бровди поставлена задача - усилить интеграцию подразделений, которые входят в "Линию дронов" и объединены в Силы беспилотных систем. По словам Сырского, новый командующий обязался сделать так, чтобы шесть-семь подразделений СБС вошли в число самых эффективных частей ВСУ по результатам уничтожения врага с помощью дронов.

"И я знаю, что он их выполнит", - убежден Сырский.

Главная угроза на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что Россия готовится к затяжной войне на истощение, делая ставку на превосходство в живой силе. По его словам, в течение года линия фронта выросла до 1200 км, а в резерве врага сейчас находятся 13 дивизий и более 120 тысяч военнослужащих, готовых к боевым действиям.

"Вы знаете, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км", - рассказал Сырский.

Сырский также отметил, что российская стратегия основывается на массовом привлечении контрактников - только за прошлый год РФ привлекла около 440 тысяч человек, которые пошли служить за высокое денежное вознаграждение и региональные надбавки.

"Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой", - отметил Сырский.

Удары по России

Украина и в дальнейшем будет наносить удары в глубоком тылу России в рамках операций DeepStrike, которые оказались чрезвычайно эффективными, их результативность в 15 раз превышает затраты на поражение.

"Что у нас работает? DeepStrike. Наверное, это одна из самых сильных наших сторон, когда мы имеем эффективность, которая в 15 раз превышает наши затраты поражения. Вспомните, как во время переговоров вражеская сторона запросила как одно из условий, чтобы мы не наносили удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. Это свидетельствует только о том, что наши удары действительно эффективны", - отметил Сырский.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Ракеты украинского производства и дальность их поражения / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что Силы обороны планируют расширять как масштаб, так и глубину таких операций, при этом целями остаются исключительно военные объекты - атаки против гражданского населения не ведутся.

Операция ВСУ на Курщине и бои в Сумской области

В Глушковском районе Курской области России украинские войска удерживают около 90 квадратных километров территории и сдерживают группировку противника численностью около 10 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Он отметил, что ранее в рамках украинской Курской операции удалось оттянуть до 63 тысяч российских военных, а вместе с привлеченными северокорейцами - до 70 тысяч.

"Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, в апреле 2025 года около 60 тысяч российских военных, среди которых были десантно-штурмовые дивизии, бригады морской пехоты и другие формирования, получили приказ передислоцироваться на другие направления. Их должны были использовать для усиления наступательных действий на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях, чтобы ускорить темпы наступления.

"Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы. В результате, эти части не были передислоцированы на другие направления", - отметил Сырский.

Генерал Александр Сырский сообщил, что одна из российских бригад, которая должна была усилить наступление на Покровском направлении, была вынуждена вернуться обратно в Курскую область. Сейчас около 10 тысяч российских военных ведут бои на территории Глушковского района России.

В связи с этим командование РФ пересмотрело задачи для группировки численностью примерно 50 тысяч человек. В нее входят две десантные дивизии, четыре основные боевые бригады, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и другие подразделения, которые продолжают действовать на Северослобожанском направлении.

"Враг ведет там наступательные действия, которые в настоящее время остановлены по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка, и дальше эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию Российской Федерации. Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", - сообщил Сырский.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Сырский также отметил эффективную работу украинской группировки под командованием бригадного генерала Олега Апостола, который недавно возглавил Десантно-штурмовые войска. ВСУ удерживают контроль над примерно 90 квадратными километрами территории в Глушковском районе, что является упреждающими действиями в ответ на возможное наступление со стороны противника.

Противодействие шахедам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что одним из перспективных методов борьбы с вражескими дронами является использование легкомоторной авиации.

"Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", - рассказал Сырский.

Он также отметил, что армейская авиация активно привлекается к ежедневному противостоянию дроновым атакам и демонстрирует высокую эффективность. Сейчас это направление активно развивается - в частности, благодаря сотрудничеству с международными партнерами, прежде всего из Канады, Украина получает современное оборудование для наблюдения и прицеливания, что значительно усиливает боевые возможности вертолетов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о Шахеды / Инфографика: Главред

Сирский также подчеркнул, что в борьбе с дронами-камикадзе важно придерживаться принципов целесообразности в использовании средств поражения. Поскольку тратить зенитные управляемые ракеты невыгодно, основная нагрузка возлагается на мобильные огневые группы.

В чем россияне преобладают на фронте

ВСУ уже владеют большим количеством FPV-дронов, чем враг, и активно работают над развитием технологий, чтобы опередить РФ в беспилотной войне. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что война сегодня - это не только бои на фронте, но и противостояние экономик и научно-технического прогресса.

По словам Сырского, количество FPV-дронов в ВСУ уже превышает соответствующие показатели противника, что обеспечивает Украине существенное преимущество. В то же время Россия достигла успехов в создании дронов с оптоволоконным управлением, которые могут действовать на расстоянии до 40 километров. Украинские разработчики сейчас догоняют этот уровень, уже существуют дроны с оптоволоконным кабелем длиной около 20 километров.

Сырский подчеркнул, что будущее армии связано с высокими технологиями: роль солдата на поле боя постепенно уменьшается, и главной ценностью будет оставаться пехотинец, которого пытаются максимально защитить с помощью роботизированных платформ и беспилотников.

"Конечно, это самая большая ценность - наш солдат, наш пехотинец. Мы будем делать все, чтобы сохранить нашего пехотинца. Чтобы он управлял сначала дроном, роботизированной платформой, а потом уже шел сам", - сказал Сырский.

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