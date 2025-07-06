Базовая военная подготовка для студентов: в Раде раскрыли ключевые детали

Украинские вузы готовят студентов к базовой военной подготовке, которая заменит срочную службу с сентября 2025 года.

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Базовая общевойсковая подготовка станет обязательной частью образовательного процесса, а не инструментом призыва на службу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Коротко: БОВП станет обязательной для студентов с сентября 2025 года

Обучение заменит срочную службу для мужчин 18-25 лет

Базовую общевойсковую подготовку (БОВП) введут в украинских вузах уже с 1 сентября 2025 года. Она станет альтернативой срочной службе для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными к службе по результатам ВВК.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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"Я видел постановления Кабинета Министров Украины по поводу обязательной базовой общевойсковой подготовки... Там нет ничего сложного. Ее немного расширили три месяца назад - добавили, насколько помню, навыки управления дронами. Это аргументировалось тем, что россияне уже преподают такое в своих школах детям и подросткам. Поэтому сейчас не вижу с этим никаких проблем", - сказал Федиенко.

По его словам, БЗВП в первую очередь будет касаться студентов, поскольку с ними легче организовать обучение.

"Студенты все собраны в одном месте. С ними проще работать с точки зрения охвата определенной аудитории", - отметил депутат.

Он добавил, что учебные заведения самостоятельно будут определять сроки проведения подготовки. В то же время подчеркнул: речь идет не о мобилизации, а о части образовательного процесса.

"Это не инструмент набора на военную службу, а часть образовательного процесса", - подчеркнул Федиенко.

По мнению парламентария, такая подготовка позволит молодежи получить необходимые знания и навыки для действий в экстренных ситуациях и усилит общую безопасность населения.

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Как сообщал Главред, ночью 6 июля Россия дронами и ракетами нанесла удар по Украине. Враг атаковал Киевскую область, Харьков, Запорожье и область, Николаев и другие города. На месте прилетов фиксировались пожары. Пострадали люди.

Россия применила 157 дронов, силы ПВО обезвредили 117 из них, рассказали в Воздушных силах. Также враг ударил четырьмя ракетами С-300.

Оккупанты, вероятно, в ближайшее время попытаются окружить ВСУ в Покровске и обойти с запада украинские позиции, предположили аналитики Института изучения войны. Также известно, что враг атакует и на северо-восток от Покровска, пытаясь перерезать логистику Сил обороны в районе Мирнограда и самого Покровска.

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О персоне: Александр Федиенко Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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