Базовая военная подготовка для студентов: в Раде раскрыли ключевые детали

Кратко:
- Коротко: БОВП станет обязательной для студентов с сентября 2025 года
- Обучение заменит срочную службу для мужчин 18-25 лет
Базовую общевойсковую подготовку (БОВП) введут в украинских вузах уже с 1 сентября 2025 года. Она станет альтернативой срочной службе для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными к службе по результатам ВВК.
Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
"Я видел постановления Кабинета Министров Украины по поводу обязательной базовой общевойсковой подготовки... Там нет ничего сложного. Ее немного расширили три месяца назад - добавили, насколько помню, навыки управления дронами. Это аргументировалось тем, что россияне уже преподают такое в своих школах детям и подросткам. Поэтому сейчас не вижу с этим никаких проблем", - сказал Федиенко.
По его словам, БЗВП в первую очередь будет касаться студентов, поскольку с ними легче организовать обучение.
"Студенты все собраны в одном месте. С ними проще работать с точки зрения охвата определенной аудитории", - отметил депутат.
Он добавил, что учебные заведения самостоятельно будут определять сроки проведения подготовки. В то же время подчеркнул: речь идет не о мобилизации, а о части образовательного процесса.
"Это не инструмент набора на военную службу, а часть образовательного процесса", - подчеркнул Федиенко.
По мнению парламентария, такая подготовка позволит молодежи получить необходимые знания и навыки для действий в экстренных ситуациях и усилит общую безопасность населения.
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О персоне: Александр Федиенко
Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.
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