Ценовое пике на рынке: в Украине подешевели сразу несколько сезонных продуктов

Известно, что ощутимо уменьшились цены на фрукты.

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Цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Коротко:

В Украине переписали цены на овощи и фрукты

В частности, цены выросли на свеклу, морковь, томат

Среди фруктов стоимость упала на голубику, малину, арбуз, грушу

За последнюю неделю в Украине существенно изменились цены на некоторые категории овощей и фруктов. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

В частности, говорят они, выросли цены на свеклу и морковь. По состоянию на конец прошлой рабочей недели свекла стоила 10-20 грн/кг, тогда как за неделю до этого цены на овощ находились на уровне 8-12 грн/кг. В то же время, морковь подорожала с 13-20 гривен за килограмм до 15-20 гривен.

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На фоне роста продаж начали снижаться цены на белокочанную капусту - овощ продавали по цене 17-22 грн/кг, хотя ранее цена была на уровне 17-25 грн/кг.

Также известно, что цены на томат выросли до 35-70 гривен, а огурцы и сладкий перец продавались дешевле - 15-50 и 50-120 грн/кг, соответственно.

Кроме того, продавцы продолжают снижать цены на баклажаны. В конце прошлой недели они стоили 30-40 грн/кг, вместо 40-50 грн/кг.

Цены на продукты / фото: EastFruit

Цены на фрукты

Стоит добавить, что цены на ягоды и фрукты преимущественно снижались. Так стоимость голубики упала до 150-230 грн/кг, тогда как неделей ранее ее продавали по 190-280 грн/кг.

Малина также подешевела. Ее продают по 130-180 грн/кг. Дешевле, чем неделей ранее, продавали и черную и красную смородину - 130-190 и 70-150 грн/кг, соответственно.

Из-за существенного увеличения предложения на рынке цены на арбуз снизились до 10-17 грн/кг. Продолжила дешеветь груша - ее продавали по цене 37-70 грн/кг. Однако, цены на черешню несколько выросли - со 180-220 до 180-260 грн/кг.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, экономист Олег Пендзин рассказал, что несмотря на общий рост цен в Украине, молочная продукция и яйца остаются более доступными для потребителей, чем мясо.

Также известно, что уже с августа в Украине ожидается небольшое повышение цен на подсолнечное масло. Одна из причин - рост цен на масличные культуры на аграрном рынке.

Аналитик УКАБ Максим Гопка сказал, что стоимость мяса (как курятины, так и других видов) до конца лета будет держаться на текущем уровне.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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