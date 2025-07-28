Изменение климата и нашествие саранчи: экономист ответил, грозит ли Украине голод

Пендзин заверил, что саранча существенно не изменила ситуацию на продовольственном рынке.

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Стоит ли украинцам ждать безумного подорожания продуктов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Грозит ли Украине голод

Как нашествие саранчи может повлиять на урожай

После изменения климата на юг Украины пришла напасть - массовое нашествие саранчи. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал Главреду, грозит ли Украине голод или бешеный рост цен на продукты.

Пендзин успокоил относительно ситуации вокруг саранчи. Он отметил, что нашествие насекомых в первую очередь прошлось по оккупированным территориям. Также она была замечена в одном из районов города Запорожье и в одной территориальной громаде, на подконтрольной Украине территории, в Запорожской области.

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По его словам, общий объем ущерба от саранчи является очень незначительным. Поэтому говорить о том, что саранча существенно изменила ситуацию на продовольственном рынке Украины не стоит.

Экономист также вспомнил аграриев, которые довольно часто жалуются на количество урожая.

"Они часто плачут для того, чтобы поднять цену на ту продукцию, которую производят. Ведь главная задача аграриев - продать дороже, потому что они являются бизнесменами. А наша с вами задача - купить дешевле. Поэтому можем сказать аграриям, что не надо так сильно плакать, потому что его слезы никого ни в чем не убеждают", - сказал Пендзин.

Он подчеркнул, что в любом случае голод Украине точно не грозит.

Как отличить кузнечика от саранчи / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Недавно Пендзин рассказал, что будет с ценами на хлеб осенью-зимой. Он успокоил, что никаких неожиданностей по хлебу украинцам не стоит ждать.

Он также назвал ценный продукт, который подешевеет в 2025-м. Экономист Олег Пендзин утверждает, что критического роста цен осенью и зимой не предвидится. По его словам, в этом году подсолнечное масло подешевеет.

Напомним, Главред писал, что в Украине за неделю цены на огурцы поднялись в на 19% из-за сокращения предложения на фоне активного спроса. Тепличные комбинаты продают овощ по 25-45 грн/кг.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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