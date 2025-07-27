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"Даю гарантию": экономист назвал ценный продукт, который подешевеет в 2025-м

Руслана Заклинская
27 июля 2025, 17:54
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Экономист Олег Пендзин утверждает, что 2025 год будет лучшим, с меньшим подорожанием продуктов.
'Даю гарантию': экономист назвал ценный продукт, который подешевеет в 2025-м
Экономист гарантирует падение цен на подсолнечное масло до конца года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • В 2024 году из-за неблагоприятных условий выросли цены на продукты
  • Критического роста цен осенью и зимой не предвидится
  • В 2025 году цены на подсолнечное масло будут ниже, чем в 2024-м

Украина испытывает последствия плохого 2024 года, когда из-за неблагоприятных погодных условий и других проблем существенно выросли цены на продукты питания. Однако в этом году подсолнечное масло подешевеет. Об этом Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отметил, что семена подсолнечника сами по себе не потребляются. В Украине покупают и используют уже переработанное подсолнечное масло. Поэтому цены на масло зависят не только от объемов урожая, но и от других факторов, влияющих на рынок.

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"Сейчас мы имеем последствия 2024 года, который был чрезвычайно плохим. И бешеные цены на яйца и масло, подорожание моркови в 2,5 раза и яблок вдвое, существенное подорожание овощей борщевого набора - все это является результатом 2024 года. 2025-й будет однозначно лучше", - заявил экономист.

Пендзин заверил, что никакой критической ситуации с ценами осенью и зимой не предвидится. Относительно непосредственно цен на подсолнечное масло, эксперт отметил, что пока говорить о точных цифрах рано, ведь сезон только начался.

"Пока разгар сезона, и пока все дешевеет. Но даю гарантию, что цены на масло будут ниже, чем в 2024 году. Поэтому все будет хорошо", - добавил он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине за неделю цены на огурцы поднялись в на 19% из-за сокращения предложения на фоне активного спроса. Тепличные комбинаты продают овощ по 25-45 грн/кг.

Также с августа в Украине ожидается незначительное подорожание подсолнечного масла из-за сезонного роста спроса и повышения цен на масличные культуры. По словам эксперта Ивана Томича, цена вырастет лишь на несколько гривен и не будет существенной.

Кроме этого, Пендзин объяснил, что цены на свинину и мясо птицы в Украине существенно не будут расти из-за низкого спроса. Люди из-за нехватки средств покупают меньше мяса, поэтому производители не повышают цены.

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О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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подсолнечное масло продукты питания цены на продукты Олег Пендзин
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