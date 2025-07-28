В августе тарифы на газ и свет могут вырасти: кому придется платить больше

Вы узнаете:
- Сколько будут стоить свет и газ в августе
- У кого из украинцев в августе могут вырасти расходы на коммуналку
В августе тарифы на газ и электроэнергию для части украинцев останутся без изменений. Однако бизнесу стоимость коммунальных услуг могут повысить. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.
Он подчеркнул, что для населения цены на газ и свет не будут повышаться до завершения войны.
Таким образом, кубометр газа будет стоить 7,96 грн. Также стоимость электроэнергии останется без изменений, на уровне 4,32 грн за кВт-час.
При этом эксперт сообщил, что для промышленных потребителей мораторий не распространяется, поэтому цены там могут меняться. В частности, в пятницу НКРЭКУ приняла решение повысить максимальную цену на электроэнергию в вечерние часы для бизнеса с 9 тыс. до 15 тыс. грн за мегаватт.
"Во-первых, надо сказать, поднятие прайскепа (предельных цен) - это не означает повышение цены, потому что только в 16% часов достигается потолок этих прайскепов", - пояснил Омельченко.
Он считает, что это решение приняли, чтобы можно было импортировать электроэнергию из-за рубежа и не вводить ограничения для людей и предприятий.
Коммунальные услуги - новости по теме
Ранее сообщалось, что после окончания полномасштабной войны в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В Международном валютном фонде отмечают необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости.
Недавно экономист Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.
Кроме этого, Главред писал, что украинцам начисляют долги после уплаты квитанций за газ. В компании, которая обеспечивает газом большинство бытовых потребителей Украины объяснили, как избежать долга.
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О персоне: Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.
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