Украинцам начисляют долги после уплаты квитанций за газ - детали

В компании, которая обеспечивает газом большинство бытовых потребителей Украины объяснили, как избежать долга.

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В чем чаще всего ошибаются украинцы при оплате платежек за газ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в компании:

Из-за распространенной ошибки украинцев многим начисляется долг

Чтобы избежать долга нужно проверять актуальные данные

Многие украинцы оплачивают счета за газ, но впоследствии узнают о начисленном долге. В ГК "Нафтогаз" объяснили, почему может так произойти и как избежать задолженности.

В компании отметили, что проблема в неправильной оплате коммунальной платежки. Из-за того, что украинцы делают ошибки во внесении получателя платежа их средства не попадают на счет компании.

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Еще одной распространенной ошибкой является оплата не по той платежке или по старым реквизитам. Украинцев предупреждают, что актуальные данные для оплаты нужно проверять каждый раз.

Если же этого не сделать и неправильно внести данные, то в следующей платежке потребителю отобразится долг за предыдущий месяц.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Коммунальные платежи в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в 2025 году многие поставщики жилищно-коммунальных услуг нарушали установленные требования по расчетам за применение тарифов для населения. Вследствие этого украинских потребителей ждет компенсация в размере 1,16 млн гривен.

Ранее сообщалось, что после окончания полномасштабной войны в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В Международном валютном фонде отмечают необходимость поднятия "коммуналки" до рыночной стоимости.

Накануне стало известно, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

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Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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