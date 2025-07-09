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В Украине взлетели цены на газ: что будет с тарифами для бытовых потребителей

Андрей Ганчук
9 июля 2025, 11:37
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Стоимость продажи газа выросла впервые за два месяца.
газ
В Украине подорожал газ, но бытовые потребители будут платить по прежнему тарифу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине выросла цена на газ для предприятий
  • Цена на газ для бытовых потребителей останется не прежнем уровне
  • Тариф для населения могут пересмотреть на отопительный сезон 2026-2027

В июне фактическая цена реализации газа в Украине выросла на 11,9%. Теперь топливо стоит на 5 000 гривен дороже, чем в прошлом году. Для бытовых потребителей цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года. Однако не исключено, что потом тариф могут пересмотреть.

Как подорожал газ в Украине

Как сообщили в Министерстве экономики, цена на газ выросла впервые за два месяца, и теперь за 1 тысячу кубометров нужно платить 17 354 гривны. В июне цена составляла 12 563 грн за тысячу кубических метров.

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В Европе тысяча кубометров стоит 425 долларов. В середине июня газ там подорожал до 500 долларов из-за войны Израиля и Ирана, но уже в начале июля цены снизились.

Повысят ли цены на газ для населения

Для бытовых потребителей до 30 апреля 2026 года установлен тариф Фиксированный, согласно которому кубометр газа в Украине остается на уровне 7,96 грн. Однако украинцам также нужно платить и за доставку газа.

Как полагает эксперт, если цены на газ для бытовых потребителей нужно изменить, следует сделать это уже сейчас, а не зимой.

"Сейчас наша страна живет иллюзией того, что газ дешевый. Однако они не видят те кросс-субсидии, которые делает и Нафтогаз, и Укргаздобыча, и операторы газотранспортной системы. И на момент, когда компании уже не имеют средств и не имеют возможности засубсидировать, то финансировать приходится или государству напрямую, или же поднимать тариф для населения", - цитирует его 24 канал.

По его мнению, решить проблему можно при помощи отмены обязательства для компаний поставлять газ дешевле, чем его стоимость на рынке. По закону правительство должно компенсировать компаниям это обязательство, но так не происходит.

Впрочем, по мнению эксперта Андрея Урста, газ в Украине вряд ли подорожает. Мораторий на повышение тарифы действует на уровне закона. Пересмотр тарифов может быть реальной перспективой для осенне-зимнего периода 2026-2027 годов.

Цены на газ в Украине – новости:

Как сообщал Главред, в Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), комментируя повышение цен на транспортировку газа, говорили, что для бытовых потребителей ничего не изменится.

"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", - заверял Председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

К слову, с 1 июля цены на газ выросли, однако для населения они остались на прежнем уровне. Стоимость колеблется в пределах 7,79-9,99 грн за кубометр. Украинцы, у которых договор с Нафтогазом, продолжат платить 7,96 грн за кубометр.

В апреле в Нафтогазе заявили, что до 30 апреля 2026 года для населения будет действовать тариф Фиксированный. В рамках этого тарифного плана украинцы продолжат платить за газ по цене в 7,96 грн за кубометр.

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Об источнике: Министерство экономики Украины

Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины. С 20 мая 2021 года министром экономики Украины назначен Любченко Алексей Николаевич, пишет Википедия.

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