Резкий скачок более 150 гривен: в Украине повысили цены на базовый овощ

Цены на популярный среди украинцев продукт выросли буквально за месяц.

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Цены на чеснок поражают украинцев / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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В Украине подорожал чеснок

Средняя цена пересекла отметку в 150 гривен за килограмм

В Украине появилась тенденция к падению цен на ряд продуктов, среди которых немало овощей. Однако чеснок наоборот удивил украинцев резким скачком цены. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

В июне среднемесячная цена на чеснок составляла 153,51 гривны за килограмм, в то время как по состоянию на 30 июля он стоит уже 176,40 гривны. То есть стоимость чеснока выросла более чем на 22 гривны.

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Подобная ситуация и с молодым чесноком. В прошлом месяце украинцы могли приобрести его в супермаркетах в среднем по 138,33 гривны за килограмм, тогда как сегодня за овощ придется отдать 161,75 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

На что из продуктов растут цены

Чеснок - не единственный пример подорожания популярных продуктов, без которых не обойдется ни одна хозяйка. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич предупредил украинцев, что в августе в Украине ожидается небольшое повышение цен на подсолнечное масло.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что сейчас в Украине есть предпосылки для роста закупочных цен на молоко, особенно на то, что производится в сельскохозяйственных предприятиях.

В августе в Украине продолжат снижаться цены на ряд продуктов. Речь идет в частности об овощах и фруктах. За июль овощи борщевого набора уже подешевели почти на 30-63%, а в августе могут снизиться в цене еще на 15%.

В то же время аналитики EastFruit сообщают, что в Украине выросли цены на свеклу и морковь. Последняя за неделю подорожала с 13-20 гривен за килограмм до 15-20 гривен.

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