Резкий скачок более 150 гривен: в Украине повысили цены на базовый овощ

Главное:
- В Украине подорожал чеснок
- Средняя цена пересекла отметку в 150 гривен за килограмм
В Украине появилась тенденция к падению цен на ряд продуктов, среди которых немало овощей. Однако чеснок наоборот удивил украинцев резким скачком цены. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.
В июне среднемесячная цена на чеснок составляла 153,51 гривны за килограмм, в то время как по состоянию на 30 июля он стоит уже 176,40 гривны. То есть стоимость чеснока выросла более чем на 22 гривны.
Подобная ситуация и с молодым чесноком. В прошлом месяце украинцы могли приобрести его в супермаркетах в среднем по 138,33 гривны за килограмм, тогда как сегодня за овощ придется отдать 161,75 гривен.
На что из продуктов растут цены
Чеснок - не единственный пример подорожания популярных продуктов, без которых не обойдется ни одна хозяйка. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич предупредил украинцев, что в августе в Украине ожидается небольшое повышение цен на подсолнечное масло.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что сейчас в Украине есть предпосылки для роста закупочных цен на молоко, особенно на то, что производится в сельскохозяйственных предприятиях.
В августе в Украине продолжат снижаться цены на ряд продуктов. Речь идет в частности об овощах и фруктах. За июль овощи борщевого набора уже подешевели почти на 30-63%, а в августе могут снизиться в цене еще на 15%.
В то же время аналитики EastFruit сообщают, что в Украине выросли цены на свеклу и морковь. Последняя за неделю подорожала с 13-20 гривен за килограмм до 15-20 гривен.
Читайте также:
- Украина прощается с 10 копейками: почему теперь цены на продукты подскочат
- Захват стратегического города до конца осени: в ВСУ назвали риски и угрозу
- Российские оккупанты мечутся по городу: в Бердянске ночью раздавались взрывы
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред