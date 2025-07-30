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Украина прощается с 10 копейками: почему теперь цены на продукты подскочат

Даяна Швец
30 июля 2025, 12:46
655
Изъятие монет приведет к обновлению правил округления сумм в чеках при наличных расчетах.
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10 копеек выходят из обращения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Почему монеты 10 копеек исчезают из обращения
  • Как изменятся суммы в чеках с октября

С 1 октября 2025 года монеты номиналом 10 копеек больше не будут использоваться в наличном обращении в Украине. Это нововведение повлияет на правила округления сумм при расчетах наличными, отмечает Национальный банк.

Начиная с этой даты, если расчет происходит не карточкой, а наличными, конечная сумма в чеке будет округляться по специальным правилам.

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При этом цифровые платежи (банковская карта, приложения или онлайн-оплата) будут оставаться без изменений. Суммы будут сохраняться точными до копейки.

Новые правила округления при расчетах наличными:

  • Если сумма заканчивается на 1-24 копейки, ее округлят в меньшую сторону - до целой гривны (например, 23,24 грн → 23,00 грн).
  • Если сумма от 25 до 49 копеек - она вырастет до 50 коп. (например, 23,26 грн → 23,50 грн).
  • Суммы от 51 до 74 коп. наоборот, округлят до 50 коп. (например, 23,73 грн → 23,50 грн).
  • Если остаток 75-99 копеек - его поднимут до следующей гривни (например, 23,76 грн → 24,00 грн).

Таким образом, иногда покупатель выигрывает несколько копеек, иногда немного переплачивает.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Главред объяснял, что в итоге финансовая нагрузка останется почти незаметной, ведь речь идет лишь о мелкой разнице в итоговой сумме, и лишь при условии наличной оплаты.

Ожидается, что постепенное изъятие 10-копеечных монет из обращения позволит снизить расходы, связанные с их изготовлением, обработкой, перевозкой, хранением и обращением.

При этом, банки будут продолжать принимать 10-копеечные монеты от граждан и бизнеса. Их можно будет без проблем положить на счет, добавить к вкладу, использовать для аккредитивов или любых других платежных операций.

Копейки в Украине - последние детали

Как писал Главред, экономист Андрей Новак назвал истинную причину перехода с копеек на "шаги". По его словам, такое решение имеет логическую подоплеку.

Кроме этого, эксперты делились малоизвестной историей монет в Украине. Украинский блогер Андрей Шимановский рассказал в TikTok о происхождении украинских разменных монет, отметив, что "копейки" пришли к нам из Москвы после отмены украинских денег в 1919 году.

Также рассказывалось, какие 25 копеек 1992 года стоят дорого и чем они отличаются. Специалисты объясняют, что, в зависимости от разновидности, их стоимость может достигать нескольких тысяч гривен.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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