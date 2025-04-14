Какие 25 копеек 1992 года стоят дорого и чем они отличаются: подробности

Какие монеты стоят дорого и чем они отличаются.

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Какие 25 копеек ищут коллекционеры / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Читайте в материале:

Как выглядит редкая монета

Какие еще копейки могут принести прибыль

Среди монет номиналом 25 копеек, выпущенных в 1992 году, есть редкие экземпляры, за которые нумизматы готовы выложить немалые суммы. В зависимости от разновидности, их стоимость может достигать нескольких тысяч гривен.

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По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за монету 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм коллекционеры готовы заплатить до 20 000 грн.

Определить эту разновидность можно по нескольким характеристикам

25 копеек / Фото: "Монеты-ягодки"

Толстым средним зубом трезубца

Отсутствием черешков в гроздьях №4 и №8.

Еще один ценный экземпляр - монета разновидности 5.1Даг. Ее стоимость составляет примерно 5000-7000 грн.

Особенности этой монеты

25 копеек / Фото: "Монеты-ягодки"

Округлый и толстый средний зуб трезубца, нижний хвостик буквы "Ї", касающийся буквы "Н"

Гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника, а также гладкий гурт без насечек.

Высокий спрос есть и на монеты других номиналов

Например, 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг могут стоить от 4 000 до 11 000 грн. А за 10 копеек 2001 года можно получить более 1 000 грн - из-за ограниченного тиража всего в 5 000 экземпляров.

Специалисты добавляют: такие монеты до сих пор встречаются в обращении, но повреждённые образцы будут стоить значительно дешевле.

Другие экономические новости Украины

Как писал Главред, НБУ повысил курс доллара США на среду, 9 апреля. После достижения минимального значения с сентября 2024 года, американская валюта начала расти. Официальный курс доллара на 9 апреля установили на уровне 41,17 грн/долл., что означает ослабление гривны на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Кроме того сообщалось о том, что США не применили тарифы против России, КНДР, Беларуси и Ирана. В Белом доме объяснили, что Штаты не торгуют с этими странами.

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что динамика рынка до 13 апреля останется неизменной, ведь пока нет экономических причин для стремительных изменений на валютном рынке. По его словам, курс доллара будет колебаться в пределах 41,4 - 41,8 гривны доллар на межбанке и 41,4 - 41,8 гривны за доллар на наличном рынке.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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