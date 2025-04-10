Даже заявления не нужно: кого из пенсионеров ждет бонусная прибавка к выплатам

Главное:
- Как изменится пенсионная система в 2025 году
- Кому государство начислит до 570 грн ежемесячно без заявления
- Почему часть пенсионеров останется без доплат
Из-за длительной войны и сложной экономической ситуации, правительство Украины приняло решение не пересматривать социальные стандарты в 2025 году. Однако некоторые категории пенсионеров все же могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Об этом сообщает Главред со ссылкой на УНИАН.
Кто имеет право на пенсию в 2025 году?
Согласно информации Пенсионного фонда Украины, в 2025 году на пенсию могут претендовать:
- лица, которым исполнилось 60 лет, при условии наличия 32 лет страхового стажа;
- в 63 года - при стаже от 22 лет;
- в 65 лет - при минимум 15 годах стажа.
Для тех, кто достиг 65 лет и имеет соответствующий стаж, пенсия должна составлять не менее 40% от прежнего заработка. Если же размер выплаты меньше - Пенсионный фонд автоматически начисляет доплату до необходимого уровня. Обращаться для этого не нужно.
Доплаты для пенсионеров по возрасту
Украинцы в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные надбавки, которые также начисляются автоматически, без подачи заявлений. Размер доплаты зависит от возраста:
- 70-74 года - 300 грн;
- 75-79 лет - 456 грн;
- 80+ лет - 570 грн.
Но важно: надбавку получают только те пенсионеры, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн. То есть выплаты являются не для всех, а только адресными.
Выплаты пенсий в Украине - что известно
Как писал ранее Главред, с начала весны, 1 марта 2025 года, в Украине произошло ежегодное повышение пенсий. Как следствие, более 10 миллионов пенсионеров получили увеличенные выплаты в среднем на 11,5%.
В свою очередь в Пенсионном фонде Украины рассказали, что 629 тысяч пенсионеров отдельной категории получат дополнительные надбавки.
В то же время, стоит указать, что некоторым пенсионерам пенсии могут уменьшиться из-за того, что при расчете учитывается не только стаж работы, но и уровень их заработной платы.
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