Что не так с копейками: малоизвестная история монет в Украине

Вы узнаете:
- Почему копейка не украинская монета
- Когда в Украине ввели копейки вместо шагов
Украина обрела независимость в 1991 году, а сейчас продолжает за нее бороться из-за нападения страны-агрессора России. При этом украинские деньги до сих пор имеют след российской оккупации.
Главред выяснил, что речь идет о копейках. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер Андрей Шимановский.
Он рассказал, что в 1996 году Украина окончательно отказалась от рубля в пользу гривны, история которой уходит еще во времена Киевской Руси. Но решение о замене копеек на шаги так и не приняли, хотя такое предложение было.
"Шаг - это забытая современниками разменная монета, которая начала формироваться еще во времена Гетманщины, упоминалась в произведениях Шевченко, Котляревского, Леси Украинки и была возрожденной во времена УНР", - рассказал Шимановский.
Однако с приходом советской власти в 1919 году были отменены все украинские деньги. Тогда на территории Украины и начали рассчитываться копейками, которые происходят от московских монет.
Сейчас в Украине обсуждают возможность возвращения к шагам. Блогер отмечает, что такой шаг восстановил бы историческую справедливость и развенчал бы миф о братских народах.
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Кто такой Андрей Шимановский?
Андрей Шимановский - украинский блогер, актер и популяризатор украинского языка, известный прежде всего своими видеоуроками в TikTok, Instagram и YouTube.
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