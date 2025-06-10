'Понимают не все': экономист назвал истинную причину перехода с копеек на 'шаги'

Переход с копеек на "шаги" может вызвать негативные эмоции, но это важно для возвращения исторического названия для следующих поколений, отметил Новак.

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Экономист назвал истинную причину перехода с копеек на "шаги" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Новак:

Переход с копеек на "шаги" имеет логическую подоплеку

В условиях войны эта инициатива выглядит неактуально, но это важно для следующих поколений

Переход от копейки к "шагу" имеет символическое значение для отрыва от советского прошлого, несмотря на скепсис относительно целесообразности такого шага во время войны. Об этом во время чата на Главреде рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отвечая на вопрос о смысле перехода с копеек на шаги.

По его мнению, хотя эмоции относительно этой инициативы понятны, она имеет логическую подоплеку. Переход от копейки к "шагу" можно сравнить с переходом от карбованца к гривне - это восстановление исторического названия, ведь когда-то часть гривны действительно называлась шагом. Таким образом, осуществляется окончательное избавление от советской терминологии в денежной системе.

"Сейчас, в условиях войны, это выглядит не совсем актуально. Также люди старшего поколения не понимают, зачем это вообще делать. Но для минимизации риска попадания Украины снова в орбиту России, нам надо максимально обрезать все пуповины по всем возможным направлениям: и по названиям населенных пунктов и улиц, и по памятникам и т.д.", - отметил он.

Новак также отметил, что декоммунизацию и дерусификацию следует проводить основательно, чтобы нынешнее поколение потеряло сентиментальность к Москве, а будущие - не имели никакой связи с российским народом. По его убеждению, чем быстрее эти связи будут разорваны, тем лучше для Украины, в частности с точки зрения национальной безопасности.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько сможет воевать Россия, что будет с ценами на продукты, коммуналкой и курсом гривны в Украине:

Переход с копейки на шаг - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины планирует ввести в обращение новые монеты под названием "шаги", чтобы окончательно избавиться от советского наследия в валютной системе и дистанцироваться от влияния России. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Как объясняют в Нацбанке, замена "копейки" на "шаг" имеет не только экономическое, но и символическое значение - она направлена на восстановление исторической справедливости, поддержку процесса дерусификации и возвращение к национальным традициям в денежном обращении.

По словам Пышного, он надеется, что следующие партии украинских монет могут уже чеканиться в "шагах", однако действующие копейки будут оставаться действительными и в дальнейшем.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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