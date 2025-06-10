'С вами не о чем говорить': Арестович заявил, что ненавидит украинцев

Бывший советник ОП в очередной раз сделал скандальное заявление об украинцах.

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Арестович вляпался в скандал / Коллаж: Главред, фото t.me/O_Arestovich_official, скриншот из видео

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Арестович обозвал украинцев

Беглец повторил кремлевские нарративы

Еще один канал бывшего советника ОП заблокировали в YouTube

Беглец и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович снова попал в скандал. На этот раз он заявил, что презирает украинцев, назвав их "фуфлом" и "дерьмом". Об этом он сказал в прямом эфире скандальному YouTube-блогеру Шелесту.

Скандальный блогер Арестович в прямом эфире говорил об окончании войны, политике президента Владимира Зеленского, и поднимал другие темы. Также он не забыл сделать скандальное заявление об украинцах.

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"Я вам это в лицо говорю, я презираю украинцев. Вы фуфло и дерьмо об, которое стыдно вытирать сапоги. В которое вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически и этически на последние вопросы, вы даже стесняетесь их поднять", - сказал бывший советник ОП.

Он также вспомнил российские нарративы и сказал, что украинцы якобы терпят режим КГБ.

"Кто вы такие (обратился к украинцам - Главред). Вы полное фуфло, с вами не о чем говорить", - продолжил Арестович.

Тем временем Центр противодействия дезинформации сообщает, что YouTube заблокировал еще один канал подсанкционного Алексея Арестовича.

"Это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 9 июня, YouTube заблокировал каналы ряда блогеров, которые находятся под санкциями СНБО. Среди тех, кто попал под бан, был также Алексей Арестович.

Смотрите видео, в котором Арестович набросился на украинцев:

Другие скандальные заявления Арестовича - последние новости

Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что больше не намерен баллотироваться на пост президента. Он возмутился, что ему якобы "рисуют антирейтинг и с такими настроениями не выберут".

Известно и то, что Арестович давал совет Путину, как завоевать украинцев. В частности, он говорил, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может победить в конфликте в Украине "в три хода", но ему не хватает геополитической гибкости.

Как писал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Арестовича. Решение СНБО касается применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

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Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплисцкаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) - украинский блогер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки участников АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

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