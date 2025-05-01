Зеленский впервые раскрыл детали новый санкций, в частности против Арестовича

Президент Украины Зеленский раскрыл детали сразу трех пакетов санкций, которые были введены в действие 1 мая.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-vpervye-raskryl-detali-novyy-sankciy-v-chastnosti-protiv-arestovicha-10660955.html Ссылка скопирована

Зеленский впервые раскрыл детали новый санкций / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Зеленский ввел в действие 3 пакета санкций

Президент поручил готовить новые санкционные решения

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали новых санкционных пакетов, которые он сегодня своими указами официально ввел в действие. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram.

Президент сообщил, что первый пакет санкций охватывает 36 компаний и 5 физических лиц, которые действуют в различных юрисдикциях, в том числе за пределами России, но работают на нужды российского военно-промышленного комплекса. Среди них, в частности, поставщики титана, металлургические и энергетические предприятия, а также компании машиностроительного сектора.

видео дня

"Часть из них уже под санкциями партнеров. В общем синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что второй пакет включает 106 субъектов, которые активно способствуют российскому присутствию в оккупированном Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей, а также занимаются материально-техническим обеспечением армии оккупанта.

Президент Украины также прокомментировал третий пакет санкций в который вошли Алексей Арестович, Мирослав Олешко и другие.

"Третий санкционный пакет - это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне", - подчеркнул он.

Зеленский подытожил, что продолжается работа над тем, чтобы санкции против этих и других лиц были поддержаны в юрисдикциях международных партнеров. Также он поручил подготовить новые санкционные меры.

Санкции СНБО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующие указы №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубликованы на сайте президента.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против отдельных граждан Российской Федерации и российских компаний.

12 февраля СНБО принял решение о наложении санкций на народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Другие новости:

Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред