США обеспечат 'свободное, мирное и суверенное будущее' для Украины - Белый дом

Ключевые тезисы Левитт:
- Президент Трамп - главный составитель соглашений
- Соглашение с Украиной является историческим
- США обеспечат свободное, мирное и суверенное будущее Украины
Соглашение о полезных ископаемых является подтверждением решимости США помочь Украине сохранить ее суверенитет и реализовать "свободное, мирное и суверенное будущее". Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Ливитт, пишет Sky News.
"Мы в очередной раз убедились, почему президент Трамп является нашим главным заключателем соглашений, мы достигли исторического соглашения о создании инвестиционного фонда реконструкции США и Украины", - сказала она.
По словам Левитт, подписанное соглашение является первым в своем роде. Документ предусматривает создание совместного инвестиционного фонда реконструкции, который имеет целью восстановление инфраструктуры Украины и обеспечение долгосрочного экономического роста.
"Это первое в своем роде экономическое партнерство для реконструкции и долгосрочного экономического успеха Украины, от которого обе стороны получат большую пользу", - заявила Левитт.
Пресс-секретарь подчеркнула, что благодаря соглашению США обеспечивают "свободное, мирное и суверенное будущее для Украины".
Соглашение о недрах между Украиной и США - главное
Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, который будет способствовать восстановлению украинской экономики. Фонд будет действовать на паритетных условиях, не предусматривает долгов или приватизации стратегических предприятий, а инвестиции и доходы не будут облагаться налогом. Все решения будут приниматься совместно, а средства будут направляться исключительно в Украину.
Также в Украине опубликовали текст проекта соглашения с США, предусматривающего развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, также содержит положение о военной помощи США, которая может засчитываться как взнос в фонд.
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по полезным ископаемым выгодно США, поскольку обещает значительно большую выгоду, чем вложенные 350 млрд долларов. Он отметил, что американское присутствие поможет защитить районы разработок, а соглашение является взаимовыгодным.
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Кто такая Кэролайн Левитт?
Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.
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