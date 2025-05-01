США обеспечат 'свободное, мирное и суверенное будущее' для Украины - Белый дом

В Белом доме назвали соглашение с Украиной "первым в своем роде экономическим партнерством".

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Белый дом прокомментировал историческое соглашение с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Левитт:

Президент Трамп - главный составитель соглашений

Соглашение с Украиной является историческим

США обеспечат свободное, мирное и суверенное будущее Украины

Соглашение о полезных ископаемых является подтверждением решимости США помочь Украине сохранить ее суверенитет и реализовать "свободное, мирное и суверенное будущее". Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Ливитт, пишет Sky News.

"Мы в очередной раз убедились, почему президент Трамп является нашим главным заключателем соглашений, мы достигли исторического соглашения о создании инвестиционного фонда реконструкции США и Украины", - сказала она.

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По словам Левитт, подписанное соглашение является первым в своем роде. Документ предусматривает создание совместного инвестиционного фонда реконструкции, который имеет целью восстановление инфраструктуры Украины и обеспечение долгосрочного экономического роста.

"Это первое в своем роде экономическое партнерство для реконструкции и долгосрочного экономического успеха Украины, от которого обе стороны получат большую пользу", - заявила Левитт.

Пресс-секретарь подчеркнула, что благодаря соглашению США обеспечивают "свободное, мирное и суверенное будущее для Украины".

Что предусматривает соглашение / Инфографика: Главред

Соглашение о недрах между Украиной и США - главное

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, который будет способствовать восстановлению украинской экономики. Фонд будет действовать на паритетных условиях, не предусматривает долгов или приватизации стратегических предприятий, а инвестиции и доходы не будут облагаться налогом. Все решения будут приниматься совместно, а средства будут направляться исключительно в Украину.

Также в Украине опубликовали текст проекта соглашения с США, предусматривающего развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, также содержит положение о военной помощи США, которая может засчитываться как взнос в фонд.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по полезным ископаемым выгодно США, поскольку обещает значительно большую выгоду, чем вложенные 350 млрд долларов. Он отметил, что американское присутствие поможет защитить районы разработок, а соглашение является взаимовыгодным.

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Кто такая Кэролайн Левитт? Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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