После громкого скандала с чатом Signal: советник Трампа уходит в отставку - СМИ

Белый дом пока не комментировал информацию.

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Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц уходит в отставку / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

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Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц и его заместитель ушли в отставку

Пока неизвестно, кто был инициатором такого решения

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц покинет пост в Белом доме. В отставку также уйдет его заместитель Алекс Вонг. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Телеканал не уточняет, это ли это собственное решение Уолтца и его заместителя, или их подтолкнули к отставке.

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Вскоре Fox News написали, что Уолтца и его заместителя Алекса Вонга уволили в четверг.

Журналисты CBS пишут, что в марте, Уолтц оказался под пристальным вниманием после того, как создал чат Signal и ошибочно добавил в него редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, который впоследствии опубликовал военные планы США об ударах по объектам хуситов в Йемене.

Заместитель Уолтца, Алекс Вонг, работал в первой администрации Трампа заместителем спецпредставителя по вопросам Северной Кореи, а также заместителем помощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Государственном департаменте.

Скандал с перепиской в Signal - новости по теме

Как писал Главред, 26 марта журналист The Atlantic опубликовал переписку членов администрации президента США Дональда Трампа, в которой обсуждались удары по Йемену. Переписка включала точное время атак, запуск F-18, дронов MQ-9 и использование ракет Tomahawk.

Позже Майк Уолтц взял "полную ответственность" за произошедшее. Он признал, что появление в чате редактора Голдберга не было ошибкой какого-то второстепенного сотрудника, также отметил, что лицо, которое он тогда хотел добавить в чат, так и не появилось там. При этом он уклонился от ответа, кого должны были туда добавить, а Дональд Трамп поддержал его, заявив, что тот "усвоил урок".

Вскоре несколько человек из окружения американского лидера Дональда Трампа предложили ему уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца после скандала с перепиской в мессенджере Signal. Президент согласился, что Уолтц допустил ошибку.

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Что такое CBS News? CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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