Patriot и не только: в МИД заинтриговали переговорами с США о закупке оружия

Важно:
- Ведется активный разговор с Вашингтоном по закупке американского оружия
- Украина готова покупать американское оружие, в том числе Patriot
На сегодня пакеты помощи от США поступают в Украину, при этом ведется активный разговор с Вашингтоном по закупке американского оружия, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе противовоздушную оборону, Patriot, другие средства, которые мы от Соединенных Штатов все эти годы получаем", - сказал он на брифинге.
Спикер украинского внешнеполитического ведомства выразил благодарность Соединенным Штатам за всю оказанную помощь.
"Мы готовы закупать американское оружие, из разных источников, из разных ресурсов, финансирования. И этот диалог активно идет между Украиной и США", - отметили в МИД.
Отвечая на вопрос, поступают ли от США сейчас пакеты помощи, спикер сказал: "Насколько мне известно, они по состоянию на сейчас поступают".
"Активный разговор" с США о том, чтобы закупать оружие, касается, в том числе, фонда, созданного в рамках соглашения о минеральных ресурсах", - добавил Тихий.
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Кто такой Георгий Тихий?
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
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