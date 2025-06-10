Patriot и не только: в МИД заинтриговали переговорами с США о закупке оружия

Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие.

https://glavred.info/ukraine/patriot-i-ne-tolko-v-mid-zaintrigovali-peregovorami-s-ssha-o-zakupke-oruzhiya-10672196.html Ссылка скопирована

США и Украина ведут переговоры о закупку оружия / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Важно:

Ведется активный разговор с Вашингтоном по закупке американского оружия

Украина готова покупать американское оружие, в том числе Patriot

На сегодня пакеты помощи от США поступают в Украину, при этом ведется активный разговор с Вашингтоном по закупке американского оружия, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе противовоздушную оборону, Patriot, другие средства, которые мы от Соединенных Штатов все эти годы получаем", - сказал он на брифинге.

видео дня

Спикер украинского внешнеполитического ведомства выразил благодарность Соединенным Штатам за всю оказанную помощь.

/ Главред

"Мы готовы закупать американское оружие, из разных источников, из разных ресурсов, финансирования. И этот диалог активно идет между Украиной и США", - отметили в МИД.

Отвечая на вопрос, поступают ли от США сейчас пакеты помощи, спикер сказал: "Насколько мне известно, они по состоянию на сейчас поступают".

"Активный разговор" с США о том, чтобы закупать оружие, касается, в том числе, фонда, созданного в рамках соглашения о минеральных ресурсах", - добавил Тихий.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Ранее Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро.

Другие новости:

Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред