'Я вас видеть не желаю': Арестович обиделся на украинцев и передумал идти в президенты

Скандальный блогер заявил, что ему якобы "рисуют антирейтинг", из-за которого его не изберут на выборах в Украине.

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Арестович вызверился на украинцев и перехотел баллотироваться / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Скандально известный блогер и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что больше не намерен баллотироваться на пост президента. Он возмутился, что ему якобы "рисуют антирейтинг и с такими настроениями не выберут". Об этом экс-советник ОП сказал в эфире видеоблога с Николаем Фельдманом.

Арестович посетовал, что "два с половиной года положил на вас (украинцев - Главред), чтобы вы не боялись, имели ясную информацию", однако понял, что его усилия не оценили.

"Я понял, что метать бисер (согласно Библии - перед свиньями) - это бесполезно," - сказал он, подчеркивая свое разочарование.

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Он уточнил, что теперь будет работать только с теми, кто добровольно желает его слушать или учиться у него.

"На этом наши отношения общественно-политические с вами закончились! Можете послушать меня на YouTube-канале или приходить на семинары! Больше я вас знать не знаю и видеть не желаю", - заявил Арестович.

Блогер также возмутился, что ему "рисуют антирейтинг", из-за чего его шансы на победу в выборах уменьшаются. После этого он высказал "молчаливую" нецензурную тираду, которая вызвала смех у собеседника.

Кроме этого, экс-советник Офиса президента начал перечислять политиков, в частности нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко и пятого президента Петра Порошенко.

"За всех их голосуйте! Они вам построят новую Украину и приведут в НАТО. И вы расскажете, как в этом НАТО хорошо", - добавил он.

Арестович также напомнил, что сейчас находится за пределами Украины и похвастался своей жизнью: "Я уже в НАТО! И у меня, по моему мнению, все очень неплохо! Свет, тепло, москиты не кусают! Сейчас на океан пойду купаться".

Смотрите видео скандального заявления Арестовича:

Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплисцкаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) - украинский блогер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки участников АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

Бегство Алексея Арестовича и заявления о выборах - главное

Как сообщал Главред, еще в августе 2022 года, занимая должность советника главы Офиса президента, Алексей Арестович заявил, что будет идти в президенты, если Владимир Зеленский не выдвинется снова. Однако уже в ноябре 2023 года он уверенно заявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах.

Напомним, 13 февраля бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича заметили в Монако. Когда он заметил, что его снимают на камеру, заявил, что "съемка без разрешения запрещена".

Кроме этого, Арестович неоднократно хвастался своей квартирой в престижном районе Нью-Йорка, недалеко от Central Park, где живет с женой и сыном.

Стоит отметить, что Арестович также давал советы Владимиру Путину по завоеванию украинцев, утверждая, что тот может победить "в три хода", но ему не хватает геополитической гибкости.

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