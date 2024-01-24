'На границе проблем не было': Арестович признался, как выехал за границу

Скандальный экс-советник Офиса президента утверждает, что находится в США как "независимый эксперт по украинскому вопросу".

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Арестович раскрыл детали выезда из Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сейчас находится с семьей в Нью-Йорке. Известный пророссийскими заявлениями Арестович отказался раскрывать детали своего выезда из Украины в интервью блогеру Анне Олицкой. Улыбаясь он заявил, что это "государственная тайна".

"Из депутатских групп или Порошенко, или "Голоса", сейчас не припоминаю, направили в ГНС Украины вопрос: "Как выехал Арестович?" Ответ ГНС опубликовали в социальных сетях. Там было написано: "Государственная тайна", - заявил Арестович.

Интервьюер осторожно пыталась узнать правду и уточнила, может ли он предоставить объяснение своего пребывания за границей.

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"Ну, как-то выехал. Законно, конечно. На границе проблем не было", - свысока ответил он.

Арестович утверждает, что находится в США как "независимый эксперт по украинскому вопросу". Кроме этого, он заявил, что его деятельность направлена на оказание помощи Украине, а проживание в Нью-Йорке связано с различными программами и завершится вскоре.

"У меня есть здесь несколько программ, в которых я принимал участие. Они, кстати, заканчиваются уже. Мы все знаем, насколько проблематичной была помощь Украине. Можно сказать, что моя деятельность имела определенное отношение к тому, чтобы Украине предоставили следующий транш помощи... Я здесь как независимый эксперт из Украины", - сказал скандальный экс-советник Офиса президента.

Кроме этого, Алексей Арестович неоднократно хвастался своей квартирой в престижном районе Нью-Йорка - возле Central Park. На Манхэттене с ним живут жена и сын.

На вопрос, когда он планирует вернуться в Украину, Арестович ответил: "У меня сейчас в Европе еще два проекта. Вот когда закрою, тогда и поеду домой. Я очень хочу домой. Те уголовные дела, которые открыли, меня не пугают вообще".

Также экс-советник Офиса президента заявил, что готов отправиться на фронт, если его мобилизуют.

Скандальные заявления Арестовича

Напомним, скандально известный экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что Запад не готов к войне с Россией, тогда как в Украине война будет продолжаться "до последнего украинца". По его мнению, украинцы платят жизнью за курс на вступление в ЕС и НАТО.

Как сообщал Главред, бывший советник главы Офиса президента заявил, что Стамбульские переговоры в марте 2022 года были реальными и могли привести к выгодному для Украины мирному соглашению. Он считает, что Россия была готова пойти на компромисс, а Украина "потеряла эту возможность, боюсь, навсегда".

Кроме этого, Арестович в хвастливом тоне заявил, что вместе с Романом Машовцем способствовал назначению генерала Валерия Залужного на пост главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Он утверждает, что их "интрига" при замене главкома ВСУ Хомчака была настолько интересной, что можно было бы снять сериал.

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