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"Я выступаю за Фарион": Арестович объединился со скандальным языковедом

Ангелина Подвысоцкая
11 ноября 2023, 16:22
Бывший советник Офиса президента называет скандальные заявления Фарион "взглядом, который не всем нравится".
Фарион, Арестович
Арестович начал защищать Фарион / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который неоднократно влипал в скандалы, резко перешел на сторону украинского языковеда Ирины Фарион, которая нагло говорила, что борьба с русскоязычными украинцами внутри страны "важнее, чем борьба на нулевых позициях". Видео с заявлением Арестовича уже разлетелось в Сети.

Он открыто сказал, что лично вступается за Фарион, несмотря на то, что она его ранее несколько раз оскорбляла. Скандаольные высказывания языковеда он называет лишь "взглядом, который не всем нравится".

"Я выступаю за Ирину Фарион, которая несколько раз персонально меня оскорбляла. Я вступаюсь за нее, как за гражданку Украины. Это, конечно, куда более сложная проблема, но я не хочу жить в стране, строить страну и защищать страну, в которой преследуют за взгляды, даже если они нам очень не нравятся. Мы должны преследовать только за дела", - говорит Арестович.

видео дня

В то же время он говорит, что разжигание подобных конфликтов будет на руку врага.

Скандальные высказывания Фарион

Напомним, недавно Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из Азова. Она сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников. Фарион говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

8 ноября стало известно о том, что Фарион влипла в новый скандал. Украинский языковед Ирина Фарион жестко обозвала украинцев, которые общаются на русском языке. Она назвала их "внутренними врагами", "дикарями" и "дьяволами с рогами и копытами". К тому же Фарион заявила, что "борьба внутри страны важнее борьбы на "нуле".

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украинский язык Фарион Алексей Арестович
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