Арестович назвал украинцев "дикарями" и заявил о начале "падении культуры"

Так скандальный экс-советник Офиса президента отреагировал на снос памятника Пушкину.

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Арестович назвал украинцев "дикарями" / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович резко выразился о сносе памятника российскому поэту Александру Пушкину. Он назвал украинцев "дикарями" и прировнял их к оккупантам. Такое скандальное заявление Арестовича появилось в его Telegram-канале.

Он написал, что Украинска культура уже "достигла своего пика" и начала "спускаться с этой горы".

"Февраль 2022: воины света сражаются против хтони, пришедшей с севера. Ноябрь 2023: дикари сражаются с дикарями. Но есть нюанс. Россияне - дикари с ресурсом. А украинцы - дикари-якорь", - написал Арестович, говоря, что именно так Запад видит войну в Украине.

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Скандалы с Аристовичем

2 ноября стало известно, что Алексей Арестович дал за границей интервью росСМИ и собрался уйти в оппозиционеры. Он говорит, что ему вероятно, "придется побыть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы".

Даже секретарь СНБО Алексей Данилов вспомнил об Арестовиче и сообщил о планах Кремля. Он отметил, что Россия использует русскоязычные политические проекты в своих целях. СБУ уже занимается соответствующими кейсами, среди которых вероятно есть Алексей Арестович.

Недавно Арестович объединился со скандальным языковедом Ириной Фарион. Он называет скандальные заявления Фарион "взглядом, который не всем нравится".

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