Как Арестович сбежал из Украины: в ГУР отреагировали на информацию СМИ

В ГУР отреагировали на информацию СМИ о том, что экс-советник Алексей Арестович сбежал из Украины благодаря письму от Главного управления разведки.

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В ГУР отреагировали на информацию о выезде Арестовича из Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович покинул Украину и выехал за границу благодаря письму, полученному от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на источник в пограничной службе.

Отмечается, что Арестович пересек границу 4 сентября 2023 года через пункт пропуска "Краковец - Корчева" и остается за границей уже почти пять месяцев.

По данным журналистов, Алексей Арестович ранее также неоднократно выезжал за границу. Например, в начале мая 2023 года он также выехал через пункт пропуска "Краковец" с помощью письма Главного управления разведки и вернулся в страну только в конце июня, проведя за пределами страны почти полтора месяца.

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Как отмечают журналисты, со времени полномасштабного вторжения, Арестович выезжал за границу еще семь раз, используя при этом другие основания для выезда за границу. В частности речь идет о решении председателя Государственной пограничной службы Украины, а также выезд за границу в качестве советника Офиса президента. Указывается, что продолжительность этих командировок не превышала девяти дней.

По информации NGL.media, Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича. Представители Главного управления разведки и сам Алексей Арестович не ответили на запросы о комментариях.

Как отреагировали в ГУР

После того, как журналисты опубликовали эти данные, Главное управление разведки выложило на своих официальных ресурсах заявление, в котором назвало эту информацию недостоверной.

"Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало NGL.media, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГУР отметили, что в ведомстве не предоставляли указанному лицу никаких писем или других документов для выезда за границу.

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Скандальные заявления Арестовича

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который сейчас находится со своей семьей в Нью-Йорке, отказался предоставлять детали своего выезда из Украины.

Кроме того, ранее Арестович утверждал, что Запад не готов к войне с Россией, тогда как украинцы продолжают воевать "до последнего". По его мнению, украинцы рискуют своей жизнью из-за поддержки курса на вступление в ЕС и НАТО.

Также, 14 декабря Алексей Арестович похвалил российского президента Владимира Путина.

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