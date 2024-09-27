Арестович снова 'влип в скандал' использовав фото блогера: в чем причина

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович для рекламы своих скандальных "семинаров" использовал фото блогера Эммы Антонюк. Женщина отреагировала на это, запустив женский флешмоб.
На своей странице в Instagram Арестович выложил сообщение, в котором использовал два изображения Эммы Антонюк, добавив к ним подписи "До" и "После".
Блогерша отреагировала на сообщение на собственной Instagram-странице, опубликовав другие две свои фотографии и добавив к ним комментарий, в котором объяснила, что на первом фото "До" ей 22 года. Фото сделано после того, как она решилась уволиться с телеканала из-за заказных материалов. Антонюк отметила, что в тот период ей было страшно и одиноко.
Вторая же фотография была сделана недавно, на ней женщине 34 года. Эмма добавила, что на этом фото она радостная и чувствует себя счастливой.
"На самом деле, в жизни каждой из нас есть собственные "до" и "после". Но среди фотографий в этой заметке вы можете увидеть "до" и "после" авторства Алексея Арестовича. Таким образом он рекламирует свой семинар о "женщине на службе у сатаны" и "кастрации мужчин". Конечно, я - живой человек, а не робот из соцсетей. Сначала мне стало неприятно. Даже больно. Но потом я начала думать об этой концепции "до" и "после". И вот что поняла. Его унизительный и травящий пост не должен стать очередным поводом испытывать стыд и отвращение. Пусть он усилит наши голоса. Наши "до" и "после", - отметила Антонюк.
Кроме того, блогер запустила в Сети флешмоб, суть которого рассказать о "борьбе с болью или несправедливостью, обретении собственной силы, личных достижениях или внутренних изменениях", опубликовав при этом фото "До" и "После" этого пути.
"Опубликуйте собственные "до" и "после" и расскажите свои истории! Это ярче, громче и талантливее, чем издевательские сообщения (Арестовича, - ред.), написанные с лазурного побережья. Быть женщиной - это не про отвращение и стыд. Это о силе. Это о сестринстве. Это когда между "До" и "После" не 3-4 недели максимум, а огромные изменения, на которые мы решились", - добавила Антонюк.
Стоит заметить, что пользовательницы поддержали идею блогера и начали распространять собственные истории и фотографии.
Однако, Арестович и здесь не смог промолчать и выдал очередное "скандальное" заявление.
Кто такой Алексей Арестович
Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплисцкаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) - украинский блогер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки участников АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.
Алексей Арестович - что известно
Напомним, 13 февраля экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который в прошлом году выехал из страны, заметили в Монако. Когда Арестович увидел, что его снимают на камеру, то заявил, что "съемка без разрешения запрещена".
Кроме этого, Алексей Арестович неоднократно хвастался своей квартирой в престижном районе Нью-Йорка - возле Central Park. На Манхэттене с ним живут жена и сын.
Известно и то, что Арестович давал совет Путину, как завоевать украинцев. В частности, он говорил, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может победить в конфликте в Украине "в три хода", но ему не хватает геополитической гибкости.
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