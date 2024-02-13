Прогуливался возле казино: Арестовича заметили в Монако

Экс-советник ОП Алексей Арестович в компании с другим мужчиной прогуливался в районе Монте Карло.

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Алексея Арестовича заметили в Монако / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который в прошлом году выехал из страны, заметили в Монако.

Кадры из Монако опубликовала Украинская правда. Как видно на видео, Арестович в компании с другим мужчиной прогуливался в районе Монте Карло, известного своими казино.

Алексей Арестович прогуливается по Монако / скриншот

Алексей Арестович в Монако / скриншот

Когда Арестович увидел, что его снимают на камеру, то заявил, что "съемка без разрешения запрещена".

видео дня

Смотрите видео - Арестовича заметили в Монако:

Ранее стало известно, что с осени 2023 Алексей Арестович находится за пределами Украины. Позже выяснилось, что вместе с семьей он поехал в Нью-Йорк. При этом экс-советник ОП отказался предоставлять детали своего выезда из Украины.

СМИ выяснили, что Арестович выехал из Украины якобы на основании письма ГУР. Происходило это дважды - 9 апреля 2023 года и 4 сентября 2023 года.

После публикации информации о письме от ГУР для Арестовича в разведке отметили, что якобы не предоставляли экс-советнику писем или других документов для выезда за границу.

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