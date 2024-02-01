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Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

Ангелина Подвысоцкая
1 февраля 2024, 21:38
В разведке и Госпогранслужбе заявляют, что эта информация якобы не соответствует действительности.
Арестович, пункт пропуска
Арестович дважды выезжал из Украины якобы на основании письма ГУР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины якобы на основании письма ГУР. Происходило это дважды - 9 апреля 2023 года и 4 сентября 2023 года. Об этом заявили журналисты NGL.media со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.

Журналисты опубликовали список пересечений госграницы Арестовичем. Согласно этому списку, бывший советник выезжал из Украины на основании письма ГУР через пункт пропуска Краковец.

Арестович
Арестович дважды выезжал из Украины якобы на основании письма ГУР / фото: ngl.media

После публикации информации о письме от ГУР для Арестовича, в разведке отметили, что якобы не предоставляли экс-советнику писем или других документов для выезда за границу.

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"Существует определенная вероятность, что письмо может быть поддельным. Однако ранее, напомним, по письму ГУР из страны выехал подозреваемый во взяточничестве Владислав Трубицын, объявленный сейчас в международный розыск - и представители ГУР неохотно признали это", - заявили журналисты.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" заявил, что Арестович не выезжал из Украины 4 сентября 2023 года на основании письма ГУР. Он назвал эту информацию неправдивой и не соответствующей действительности.

"Мероприятия пограничного контроля при пропуске граждан через границу инспекторами Государственной пограничной службы Украины обеспечиваются в соответствии с законодательством и нормами пересечения границы. Хочу отметить, что пограничное ведомство не разглашает информации о пересечении границы гражданами. Однако учитывая, что сейчас распространяется ложная информация, а издание, которое ее распространило, ссылается на источники в пограничной службе могу отметить, что информация об Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности", - сказал Демченко.

Скандальные заявления Арестовича

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который сейчас находится со своей семьей в Нью-Йорке, отказался предоставлять детали своего выезда из Украины.

Кроме того, ранее Арестович утверждал, что Запад не готов к войне с Россией, тогда как украинцы продолжают воевать "до последнего". По его мнению, украинцы рискуют своей жизнью из-за поддержки курса на вступление в ЕС и НАТО.

Также, 14 декабря Алексей Арестович похвалил российского президента Владимира Путина.

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ГУР Алексей Арестович
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